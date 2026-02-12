Cos'è l'analisi della composizione del software (SCA)?

L'analisi della composizione del software è diversa da DAST e SAST, due metodi di test aggiuntivi utilizzati per identificare le vulnerabilità di sicurezza nelle applicazioni moderne.

Mentre la SCA fornisce ai team IT una mappa completa dei componenti software, delle dipendenze e delle vulnerabilità, DAST e SAST si concentrano e rivelano i singoli difetti di tali componenti e delle più ampie applicazioni software che costituiscono.

La differenza tra DAST e SAST è simile alla differenza tra scansione statica e dinamica nella SCA. Il test dinamico di sicurezza delle applicazioni (DAST) valuta le applicazioni nei loro ambienti di produzione, imitando utenti malintenzionati e attacchi informatici per aiutare a identificare i problemi di sicurezza. I test statici di sicurezza delle applicazioni (SAST) approfondiscono il codice sorgente di un'app, cercando le vulnerabilità nel codice così come è scritto.

Mentre la SCA si concentra sull'enumerazione e l'analisi dei componenti in un dato software, DAST e SAST si concentrano specificamente sul test di vulnerabilità di sicurezza di quel software, sia in tempo reale nel caso del primo sia nel codice sorgente nel caso del secondo. Entrambi sono spesso utilizzati insieme alla SCA, ma possono anche essere praticati indipendentemente.