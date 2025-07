Che cos'è una distinta base del software (SBOM)?

I team di sviluppo software hanno iniziato a utilizzare le SBOM oltre un decennio fa per gestire le librerie open source e i repository di terze parti. I problemi di cybersecurity hanno portato le SBOM al centro della scena dopo che importanti attacchi alla supply chain hanno evidenziato i suoi punti deboli critici. Durante la violazione di SolarWinds del 2020, gli aggressori hanno inserito codice dannoso in aggiornamenti software affidabili, colpendo 18.000 organizzazioni, tra cui diverse agenzie governative. Poco dopo, è stata scoperta la vulnerabilità Log4j del 2021, che ha interessato centinaia di milioni di dispositivi in tutto il mondo e ha ulteriormente evidenziato come i componenti compromessi possono minacciare interi sistemi.

Questi attacchi informatici hanno evidenziato una dura realtà: le organizzazioni, comprese le agenzie governative, non avevano visibilità sui componenti e sulle dipendenze all'interno dei loro sistemi software. Questa mancanza rende difficile valutare i rischi per la cybersecurity e rispondere efficacemente alle minacce. L'urgenza della minaccia ha stimolato un'azione decisiva da parte della Casa Bianca. L'ordine esecutivo 14028 ha imposto le SBOM per tutti gli acquisti federali di software nel maggio 2021.

La National Telecommunications and Information Administration (NTIA) ha stabilito gli elementi minimi per le SBOM che i fornitori di software devono rispettare quando vendono a enti governativi. Nel settembre 2024, la CISA ha pubblicato un documento intitolato "Framing Software Component Transparency", che amplia questi requisiti minimi e fornisce linee guida più dettagliate sull'implementazione e la gestione delle SBOM in tutto l'ecosistema software.



Questa direttiva federale funge ora da modello per la trasparenza del software in tutti i settori. Ad esempio, nel settore dei servizi finanziari, la versione 4.0 del Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) include requisiti per la gestione dell'inventario software per proteggere i sistemi di pagamento e risolvere le vulnerabilità. Nel settore sanitario, la FDA richiede le SBOM per i dispositivi medici, mentre l'International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) ne raccomanda l'uso per salvaguardare i dispositivi medici e i sistemi di dati dei pazienti.

Queste linee guida e raccomandazioni del settore riflettono un più ampio passaggio verso l'adozione delle SBOM in tutto il settore privato. Gartner prevede che entro il 2025il 60% delle organizzazioni che realizzano o acquistano software per infrastrutture critiche imporrà le SBOM, rispetto a meno del 20% nel 2022. Questa adozione è dettata dalla necessità: alcune analisi recenti mostrano che oltre il 90% delle moderne applicazioni software contiene dipendenze open source, il 74% delle quali contiene dipendenze ad alto rischio. Le organizzazioni utilizzano sempre più le SBOM per soddisfare i requisiti di conformità, convalidare i componenti e affrontare le vulnerabilità di sicurezza non appena vengono scoperte.