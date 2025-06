Fornisce un formato standardizzato per rappresentare i dati strutturati in un modo facilmente comprensibile per l'uomo e interpretabile dalle macchine. "YAML" è un acronimo che sta per "YAML Ain't Markup Language" o "Yet Another Markup Language". Il primo ha lo scopo di sottolineare che il linguaggio è destinato ai dati piuttosto che ai documenti.

Fondamentalmente, YAML è progettato pensando alla semplicità e alla leggibilità. Utilizza una sintassi pulita e minimalista, basata su indentazione, coppie chiave-valore e convenzioni intuitive. Questo approccio consente agli sviluppatori e agli utenti di esprimere strutture di dati complesse in un formato simile al linguaggio naturale e facile da comprendere a colpo d'occhio.

L'enfasi sulla leggibilità umana rende YAML particolarmente adatto per varie applicazioni, inclusi file di configurazione (config) e scambio di dati tra diversi sistemi. La struttura semplice e intuitiva ne migliora l'usabilità in diversi domini, consentendo agli utenti di definire e organizzare i dati in modo chiaro e comprensibile. YAML supporta i caratteri Unicode, consentendo la rappresentazione di un'ampia gamma di caratteri e simboli di diverse lingue e set di caratteri. Un formato YAML valido genera specifiche senza errori di sintassi.

L'adattabilità di YAML lo rende una scelta versatile in un'ampia gamma di applicazioni. Dalla gestione della configurazione allo scambio di dati e all'automazione, l'usabilità di YAML si estende su vari domini, offrendo un mezzo accessibile e strutturato per rappresentare e gestire i dati.