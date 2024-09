IBM watsonx™ Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed demistifica il processo generativo di Ansible Playbook attraverso suggerimenti di contenuti basati sull'AI generativa. Ideato per accelerare l'automazione IT, questo prodotto è progettato per fornire suggerimenti sui contenuti di automazione per una migliore esperienza Ansible.

Il prodotto è in grado di generare contenuti corretti dal punto di vista sintattico e pertinenti al contesto, utilizzando richieste in linguaggio naturale scritte in un inglese semplice. Un'organizzazione che ha utilizzato IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed in un progetto pilota ha ottenuto miglioramenti della produttività del 20-45% e il 60% dei contenuti di Ansible Playbook è stato generato da suggerimenti di contenuti basati sull'AI.

watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed offre la flessibilità necessaria per implementare il proprio modello linguistico di grandi dimensioni, sia on-premise sia as-a-service. Esplora il tool interattivo per la stima dei prezzi per una valutazione dei costi basata sulle tue reali esigenze.

Leggi il prospetto informativo