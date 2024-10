Cos'è una valutazione del rischio di cybersecurity?

Una valutazione del rischio di cybersecurity è un processo sistematico per identificare, valutare e dare priorità a potenziali minacce e vulnerabilità all'interno dell'ambiente informatico (IT) di un'organizzazione.

La valutazione è una parte cruciale del programma complessivo di cybersecurity di un'organizzazione per salvaguardare le informazioni sensibili, i sistemi informativi e altri asset critici dalle minacce informatiche. La valutazione aiuta le organizzazioni a comprendere i rischi per gli obiettivi aziendali, a valutare la probabilità e l'impatto degli attacchi informatici e a sviluppare raccomandazioni per mitigare tali rischi.

Il processo di valutazione inizia identificando le risorse critiche, tra cui hardware, software, dati sensibili, reti e infrastrutture IT e catalogando le potenziali minacce e vulnerabilità. Queste minacce possono provenire da varie fonti, come hacker, malware, ransomware, minacce interne o disastri naturali. Le vulnerabilità possono includere software obsoleti, password deboli o reti non protette.

Una volta identificate le minacce e le vulnerabilità, il processo di valutazione del rischio ne valuta i potenziali rischi e l'impatto, stimando la probabilità che si verifichino e il potenziale danno.

Le metodologie e i framework più diffusi, come il National Institute of Standards and Technology (NIST) Cybersecurity Framework e l'International Standards Organization (ISO) 2700, offrono approcci strutturati per condurre queste valutazioni. Aiutano le organizzazioni a dare priorità ai rischi e ad allocare le risorse in modo efficace per ridurli.

È anche possibile sviluppare framework personalizzati per soddisfare specifiche esigenze organizzative. L'obiettivo è creare una matrice dei rischi o uno strumento simile che aiuti a stabilire le priorità dei rischi, migliorando la gestione dei rischi informatici e consentire alle organizzazioni di concentrarsi sulle aree più critiche da migliorare.

L'esecuzione di valutazioni periodiche del rischio di cybersecurity aiuta le organizzazioni a stare al passo con l'evoluzione del panorama delle minacce, a proteggere asset preziosi e a garantire la conformità ai requisiti normativi come il GDPR.

Le valutazioni della cybersecurity semplificano la condivisione di informazioni sui rischi potenzialmente elevati per le parti interessate e aiutano i leader a prendere decisioni più informate in merito alla tolleranza al rischio e alle politiche di sicurezza. Questi passaggi in ultima analisi migliorano la sicurezza delle informazioni e la sicurezza informatica generale dell'organizzazione.