Una delle migliori 10 banche globali ha implementato uno sviluppo basato sulla valutazione per i propri agenti del servizio clienti con risultati impressionanti.

Il loro approccio si basava su un framework a tre livelli: suite di test automatizzate per la validazione funzionale, valutazioni di ragionamento per scenari decisionali complessi e verifiche di esperti per interazioni ad alto rischio.

Il framework ha scoperto problemi poco visibili che i test tradizionali avrebbero trascurato. Ad esempio, un agente ha approvato correttamente le applicazioni secondo la policy, ma ha utilizzato un ragionamento che inavvertitamente ha rafforzato i pregiudizi nei casi limite, un problema identificato dalle valutazioni del ragionamento prima dell'implementazione.