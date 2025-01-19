Di solito lo sviluppo software segue un percorso lineare tradizionale: pianificare, programmare, testare, implementare. Per decenni, la sicurezza è entrata in gioco solo durante la fase di test, dopo che migliaia di righe di codice erano già state scritte.

SSDLC sfida questo approccio tradizionale incorporando la sicurezza in tutte le fasi del ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC) sin dal primo giorno. L'SSDLC è spesso strutturato in nove fasi: requisiti, analisi, pianificazione, progettazione, sviluppo, documentazione, test, implementazione e manutenzione.

I team iniziano discutendo delle problematiche relative alla sicurezza insieme ai requisiti funzionali, mentre gli sviluppatori scrivono codici sicuri usando input convalidati e standard di autenticazione. I test vengono eseguiti costantemente, non solo prima del rilascio, spesso attraverso controlli automatizzati.

Questo approccio "shift left", che sposta la sicurezza in una fase iniziale del processo di sviluppo, può aiutare a trasformare il modo in cui le organizzazioni sviluppano i software. Invece di chiedere "È sicura?" durante i test, i team chiedono: "Come possiamo renderla sicura?" prima di scrivere la prima riga di codice.

Ad esempio, prendiamo in considerazione un'applicazione di banca. Lo sviluppo tradizionale potrebbe rivelare una vulnerabilità di iniezione SQL durante i test precedenti il lancio, il che richiede agli sviluppatori di riscrivere le interazioni del database su centinaia di file. Con un SSDLC, i team hanno molte più probabilità di rilevare eventuali vulnerabilità in anticipo, perché i controlli di sicurezza vengono eseguiti durante la progettazione, lo sviluppo e il test.

Dati recenti aiutano a dimostrare perché questo approccio proattivo è importante. Secondo un recente studio condotto sulla sicurezza della supply chain, gli attacchi alla supply chain del software sono aumentati del 1300% in soli tre anni.1

SSDLC può aiutare a proteggere le organizzazioni da questi attacchi informatici e da altri tipi di attacchi rilevando in anticipo eventuali vulnerabilità, quando le correzioni sono più semplici e meno costose. Può inoltre contribuire a mantenere la conformità con regolamenti come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).