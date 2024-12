Al giorno d'oggi un elevato numero di applicazioni contiene codici problematici di cui non sappiamo nulla. Le librerie di codici sorgente problematiche possono essere difficili da individuare e rappresentare un rischio per le applicazioni. Gli sviluppatori e i proprietari di applicazioni spesso hanno difficoltà a gestire applicazioni che utilizzano più librerie open source e di terze parti, con conseguenti rischi, tra gli altri, per le licenze. L'elevato turnover degli sviluppatori aumenta i rischi quando nuovi sviluppatori ereditano librerie obsolete senza conoscerne i problemi. Questo può comportare librerie con vulnerabilità nascoste, vale a dire problemi di licenza, versioni di livello precedente e altro ancora, in attesa di essere sfruttate.

IBM Concert aiuta i team delle applicazioni ad affrontare le librerie con codici sorgente che presentano problemi e rischi legati alle licenze, fornendo visibilità sui rischi per la sicurezza e le licenze delle librerie open source e di terze parti.

Perché scegliere IBM Concert?