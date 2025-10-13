Cos'è la telemetria?

La telemetria svolge un ruolo fondamentale in vari settori, tra cui sanità, aerospaziale, automotive e tecnologia dell'informazione (IT), offrendo alle organizzazioni preziosi insight sulle prestazioni del sistema, sul comportamento degli utenti, sulla sicurezza e sull'efficienza operativa. Nei settori che si basano su asset fisici, come agricoltura, utility e trasporti, le organizzazioni utilizzano la telemetria per acquisire misurazioni come temperatura, pressione atmosferica, movimento e luce. In ambito sanitario, i sistemi di telemetria possono monitorare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e i livelli di ossigeno.

In entrambi i casi, gli strumenti fisici e i sensori raccolgono dati del mondo reale e li inviano a un repository centrale. I dati vengono spesso trasmessi utilizzando un protocollo di comunicazione specializzato come Modbus, PROFINET, OPC Unified Architecture o EtherNet/IP per ulteriori analisi.

Tuttavia, i sensori fisici non sono progettati per acquisire indicatori di prestazioni digitali come tassi di errore, utilizzo della memoria, tempi di risposta, tempo di attività e latenza. Al contrario, i team IT si affidano alla strumentazione dei dispositivi, spesso tramite agenti basati su software, ovvero sensori digitali programmati per monitorare e raccogliere autonomamente i dati di sistema rilevanti. Questi dati sono spesso strutturati sotto forma di metriche, eventi, log e tracce (MELT), ognuno dei quali acquisisce una visione diversa del comportamento del sistema, dei workflow e delle tempistiche delle prestazioni.

I confini tra i sistemi di telemetria fisici e digitali stanno iniziando a confondersi, soprattutto perché le aziende adottano sempre più strategie di trasformazione digitale che mirano a integrare la tecnologia digitale in tutte le aree di un'azienda.



Ad esempio, un settore tradizionalmente fisico come quello manifatturiero potrebbe utilizzare sensori per rilevare il consumo di energia, il controllo della qualità e le condizioni ambientali. Allo stesso tempo, potrebbe fare affidamento su agenti software per il monitoraggio avanzato degli asset, la manutenzione preventiva e il monitoraggio del flusso di produzione. Per questo motivo, questo articolo si concentra principalmente sulla telemetria IT e sul suo ruolo in espansione negli ambienti aziendali moderni.

La telemetria IT prevede fondamentalmente cinque passaggi chiave:

Raccolta di metriche, eventi, log e tracce da fonti eterogenee remote con sensori o agenti software



Trasmissione dei dati a un repository centrale o router tramite Wi-Fi, satellite, radio o un altro mezzo di comunicazione



Elaborazione e organizzazione dei dati in entrata in modo che possano essere facilmente interrogati



Conservazione dei dati attraverso una soluzione di storage come un time series database, un data warehouse o un data lake



Analisi, interpretazione e visualizzazione dei dati per prendere decisioni aziendali più informate, spesso con l'aiuto di una piattaforma di observability

Le strategie di telemetria efficaci aiutano le organizzazioni a raggiungere la full stack observability, ovvero la capacità di comprendere lo stato interno di uno stack tecnologico dall'inizio alla fine in base ai suoi output.

La telemetria è anche un componente importante dell'Internet of Things (IoT), un framework che fornisce ai dispositivi sensori avanzati, software e connettività di rete, consentendo loro di comunicare e scambiare dati in tutto il sistema.