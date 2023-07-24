Cos'è l'analisi delle operazioni IT?

Negli ultimi anni la complessità dei sistemi IT è aumentata in modo significativo, rendendo sempre più urgente per i team IT controllare lo stato di salute delle operazioni. L'aumento dei dispositivi che si collegano a singole applicazioni, l'ascesa del cloud computing e lo sviluppo di nuovi prodotti hanno portato le aziende a investire in servizi digitali per soddisfare le esigenze dei clienti.
Ad esempio, il 99% delle organizzazioni intervistate da McKinsey ha dichiarato di aver perseguito una trasformazione su larga scala dal 2020. Eppure, secondo un sondaggio Gartner del 2023, i CIO affermano che i loro dirigenti ritengono che il 59% delle iniziative digitali richieda troppo tempo per essere completato e che il 52% richieda troppo tempo per realizzare valore.
L'aumento della complessità ha creato la necessità di un approccio sistematico per garantire lo stato di salute e l'ottimizzazione dei servizi IT di qualsiasi organizzazione. Ciò ha portato a un aumento dell'importanza dell'analisi delle operazioni IT, il processo basato sui dati attraverso il quale le organizzazioni raccolgono, memorizzano e analizzano i dati prodotti dai loro servizi IT.
L'ITOA trasforma i dati operativi in insight in tempo reale. Spesso fa parte di AIOps, che utilizza l'AI e il machine learning per migliorare il DevOps complessivo di un'organizzazione, così da offrire un servizio migliore. L'uso di funzionalità di automazione e machine learning accelera i workflow operativi, creando immediatamente insight e rimuovendo potenziali errori umani dall'equazione.
L'ITOA aiuta gli ITOp a semplificare il processo decisionale utilizzando la tecnologia per analizzare grandi set di dati e identificare la giusta strategia IT.
La crescente complessità dei sistemi IT ha creato la necessità per le organizzazioni di monitorare e analizzare meglio i dati per prendere decisioni più informate. Ogni organizzazione ha uno stack tecnologico unico, tipicamente composto da software nativi e piattaforme cloud. L'infrastruttura IT delle organizzazioni moderne è composta da un ampio ecosistema interdipendente in cui un problema dovuto a un singolo incidente o errore potrebbe mettere a rischio l'intero sistema.
Lo stack tecnologico di software, infrastrutture e servizi di rete di un'organizzazione consente alle aziende di offrire più servizi ai propri clienti, ma l'aumento della complessità significa che possono andare storti più errori, e questi errori possono avere un impatto esponenziale. Le organizzazioni si impegnano a minimizzare i tempi di inattività, poiché questo interrompe i loro servizi e compromette la loro reputazione con clienti e partner. I dipartimenti IT devono sapere come allocare al meglio le proprie risorse per affrontare eventuali problemi emergenti, aumentare i tempi di attività e mantenere la gestione delle operazioni IT (ITOM) dell'organizzazione in perfetto funzionamento.
Fortunatamente, i sistemi IT producono i propri dati e ne raccolgono ancora di più in forma aggregata da clienti, partner e dipendenti. Le organizzazioni possono utilizzare tutti questi dati per comprendere lo stato di salute del proprio sistema attraverso l'analisi delle operazioni IT.
L'ITOA e l'osservabilità hanno un obiettivo comune: utilizzare i dati delle operazioni IT per monitorare e analizzare le prestazioni di un sistema, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa. Entrambi supportano la business intelligence permettendo alle organizzazioni di risolvere più rapidamente i problemi delle operazioni IT, informare strategie per problemi futuri e assistere nella distribuzione di nuove tecnologie.
L'osservabilità riguarda la comprensione dello stato interno o della condizione di un sistema complesso basandosi unicamente sulla conoscenza dei suoi output esterni. Tiene traccia di quattro importanti pilastri: metriche, eventi, log e tracce (MELT) per comprendere il comportamento, le prestazioni e altri aspetti dell'infrastruttura cloud e delle app. Mira a capire cosa sta succedendo all'interno di un sistema studiando i dati esterni. L'ITOA utilizza i principi di data mining e big data per analizzare set di dati rumorosi all'interno del sistema e crea un framework che utilizza quegli insight per rendere l'intero sistema più fluido. Si occupa dell'analisi della causa principale degli incidenti nelle operazioni IT, così che i team IT possano correggere i problemi che potrebbero ripresentarsi. L'obiettivo è affrontare il problema di fondo determinando se anche altri software o sistemi sono a rischio di guasto.
L'analisi delle operazioni IT (ITOA) contiene diversi strumenti, processi e tecnologie, tutti i quali lavorano insieme per produrre valore all'interno dell'organizzazione. Ecco alcune delle tecnologie e dei casi d'uso più comuni:
L'analisi delle operazioni IT (ITOA) aiuta le organizzazioni a analizzare grandi quantità di dati operativi strutturati e non strutturati tra i sistemi attraverso tre fasi chiave:
Le organizzazioni possono valutare il successo dei programmi di analisi delle operazioni IT (ITOA) in base a diversi indicatori chiave di prestazione (KPI):
Ci sono diversi benefici per qualsiasi organizzazione che adotti una solida pratica di analisi delle operazioni IT (ITOA):
Gli strumenti di automazione IT di IBM®, tra cui IBM AIOps Insights, IBM Cloud Pak for AIOps, IBM Turbonomic e IBM Instana, aiutano a mantenere tutti i tuoi sistemi operativi offrendoti l'osservabilità e le funzionalità di gestione delle risorse per prevedere, rilevare e risolvere incidenti più rapidamente ed a costi inferiori. Possono anche aiutare ad automatizzare l'innovazione e la gestione all'interno e tra i team IT.
Scopri in che modo la combinazione di APM e strumenti di ottimizzazione dei costi dell'hybrid cloud aiuta le organizzazioni a ridurre i costi e ad aumentare la produttività.
Scopri come riposizionare i tuoi team IT e integrare l'AI e l'automazione nella tua organizzazione per promuovere il successo aziendale.
Sfrutta la potenza dell'AI e dell'automazione per risolvere in modo proattivo i problemi in tutto lo stack di applicazioni.
Vai oltre la semplice automazione delle attività per gestire processi di alto profilo, rivolti ai clienti e in grado di generare entrate con adozione e scalabilità integrate.
Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per ottenere eccezionali prestazioni aziendali.
Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per favorire eccezionali prestazioni di business.