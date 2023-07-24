Cos'è l'analisi delle operazioni IT?

Negli ultimi anni la complessità dei sistemi IT è aumentata in modo significativo, rendendo sempre più urgente per i team IT controllare lo stato di salute delle operazioni. L'aumento dei dispositivi che si collegano a singole applicazioni, l'ascesa del cloud computing e lo sviluppo di nuovi prodotti hanno portato le aziende a investire in servizi digitali per soddisfare le esigenze dei clienti.

Ad esempio, il 99% delle organizzazioni intervistate da McKinsey ha dichiarato di aver perseguito una trasformazione su larga scala dal 2020. Eppure, secondo un sondaggio Gartner del 2023, i CIO affermano che i loro dirigenti ritengono che il 59% delle iniziative digitali richieda troppo tempo per essere completato e che il 52% richieda troppo tempo per realizzare valore.

L'aumento della complessità ha creato la necessità di un approccio sistematico per garantire lo stato di salute e l'ottimizzazione dei servizi IT di qualsiasi organizzazione. Ciò ha portato a un aumento dell'importanza dell'analisi delle operazioni IT, il processo basato sui dati attraverso il quale le organizzazioni raccolgono, memorizzano e analizzano i dati prodotti dai loro servizi IT.

L'ITOA trasforma i dati operativi in insight in tempo reale. Spesso fa parte di AIOps, che utilizza l'AI e il machine learning per migliorare il DevOps complessivo di un'organizzazione, così da offrire un servizio migliore. L'uso di funzionalità di automazione e machine learning accelera i workflow operativi, creando immediatamente insight e rimuovendo potenziali errori umani dall'equazione.

L'ITOA aiuta gli ITOp a semplificare il processo decisionale utilizzando la tecnologia per analizzare grandi set di dati e identificare la giusta strategia IT.

La crescente complessità dei sistemi IT ha creato la necessità per le organizzazioni di monitorare e analizzare meglio i dati per prendere decisioni più informate. Ogni organizzazione ha uno stack tecnologico unico, tipicamente composto da software nativi e piattaforme cloud. L'infrastruttura IT delle organizzazioni moderne è composta da un ampio ecosistema interdipendente in cui un problema dovuto a un singolo incidente o errore potrebbe mettere a rischio l'intero sistema.

Lo stack tecnologico di software, infrastrutture e servizi di rete di un'organizzazione consente alle aziende di offrire più servizi ai propri clienti, ma l'aumento della complessità significa che possono andare storti più errori, e questi errori possono avere un impatto esponenziale. Le organizzazioni si impegnano a minimizzare i tempi di inattività, poiché questo interrompe i loro servizi e compromette la loro reputazione con clienti e partner. I dipartimenti IT devono sapere come allocare al meglio le proprie risorse per affrontare eventuali problemi emergenti, aumentare i tempi di attività e mantenere la gestione delle operazioni IT (ITOM) dell'organizzazione in perfetto funzionamento.

Fortunatamente, i sistemi IT producono i propri dati e ne raccolgono ancora di più in forma aggregata da clienti, partner e dipendenti. Le organizzazioni possono utilizzare tutti questi dati per comprendere lo stato di salute del proprio sistema attraverso l'analisi delle operazioni IT.