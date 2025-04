Che cos'è la tecnologia sanitaria?

Nei secoli in cui è stata praticata la medicina, sono stati fatti numerosi e innovativi progressi nella tecnologia sanitaria, eppure pochi hanno avuto un'influenza o un impatto così diffusi come la tecnologia digitale. I notevoli miglioramenti nelle reti e nei computer non solo hanno ampliato le opzioni per i trattamenti medici, ma hanno anche trasformato il modo in cui i medici svolgono il loro lavoro.

Sebbene i più visionari abbiano iniziato a discutere della possibilità di utilizzare i computer in ambito medico già negli anni '60, all'inizio i computer erano troppo costosi e inaffidabili perché gli studi medici potessero farvi affidamento. Con il miglioramento della tecnologia e la riduzione dei costi, sono state create politiche e standard di dati per incoraggiare le organizzazioni sanitarie ad adottare nuove tecnologie non solo per le apparecchiature mediche, come le macchine per la diagnostica per immagini, ma anche per la gestione quotidiana dei dati. Le cartelle cliniche cartacee sono state digitalizzate e per lo più sostituite con cartelle cliniche elettroniche (EHR) che aiutano a semplificare l'accesso efficiente e sicuro ai dati sanitari come i risultati dei test o le diagnosi.

L'utilizzo di sistemi EHR o di altre tecnologie durante l'interazione con i pazienti e la creazione di piani di trattamento è ora una pratica standard. I laptop e i tablet sono diventati comuni nelle strutture sanitarie tanto quanto gli stetoscopi e ci sono prove crescenti che gli EHR stanno avendo un effetto positivo sull'accesso e sullo scambio di informazioni sanitarie.

Tuttavia, una grande sfida creata dagli EHR è l'accumulo di grandi quantità di dati non integrati e non standardizzati. Attualmente, la maggior parte delle organizzazioni sanitarie dispone di una grande quantità di dati utilizzabili per migliorare le proprie procedure e pratiche aziendali, ma potrebbero non avere a disposizione gli strumenti o le competenze per scoprire insight in tali dati. Le tecnologie più recenti, come il cloud, la blockchain e gli strumenti di AI basati sull'apprendimento automatico, possono aiutare le organizzazioni sanitarie a scoprire modelli in grandi quantità di dati, rendendoli anche più sicuri e facili da gestire.

Mentre il settore sanitario affronta nuove sfide, le soluzioni tecnologiche stanno aiutando i leader a migliorare le prestazioni, aumentare la collaborazione tra i sistemi e gestire i costi. Con l'aumentare delle richieste alle organizzazioni, la tecnologia sanitaria può semplificare i processi, automatizzare le attività e migliorare i workflow su una scala impossibile per i soli esseri umani. Poiché i fornitori di ospedali e sistemi sanitari adottano modelli di rimborso sanitario basati sul valore, queste soluzioni stanno aiutando gli operatori sanitari a migliorare l'assistenza ai pazienti, creare esperienze migliori e ridurre il burnout.