Cos'è l'agricoltura intelligente?

In Texas, dei sensori collegati a un'app per smartphone raccolgono informazioni in tempo reale sulle condizioni del suolo, compresa l'umidità. L'app combina queste informazioni con altri dati, comprese le previsioni meteo, per un'analisi basata sull'AI che produce suggerimenti sull'irrigazione. L'app invia i suggerimenti ai dispositivi mobili degli agricoltori per aiutarli a utilizzare in modo efficiente le risorse idriche per una migliore crescita delle colture nelle aree colpite dalla siccità e dal cambiamento climatico.