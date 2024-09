Cos'è il LiDAR?

I dati vengono sottoposti a diverse fasi di elaborazione per trasformare la nuvola di punti LiDAR in una mappa 3D. Innanzitutto, ne viene controllata la correttezza e la completezza e vengono ripuliti per eliminare eventuali rumori anomali. A seguire, le caratteristiche della superficie del terreno, come edifici, sponde dei fiumi e chiome degli alberi, possono essere identificate e classificate algoritmicamente.

Per semplificare l'analisi, gli algoritmi effettuano il downsampling della nuvola di punti per rimuovere i dati ridondanti e ridurre le dimensioni del file. I dati vengono quindi convertiti nel formato LAS (o LASer) standard di settore utilizzato per lo scambio di dati 3D x, y, z.

Infine, una volta convertiti in LAS, i dati della nuvola di punti vengono visualizzati e modellati in una mappa 3D del terreno scansionato. Per un sistema LiDAR in movimento, come quelli utilizzati nei veicoli autonomi, questi calcoli sono costanti e continui. Secondo un'unica fonte, le auto a guida autonoma generano ed elaborano un terabyte di dati ogni ora di funzionamento.1