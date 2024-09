Cosa sono i dati geospaziali?

Sebbene l’analisi geospaziale potenziata dal GIS fosse originariamente utilizzata in connessione con scienze biologiche come la geologia, l’ecologia e l’epidemiologia, nel tempo il suo utilizzo si è rilevato importante nella maggior parte dei settori. Le sue applicazioni ora toccano settori diversi, come la difesa e le scienze sociali, e le informazioni generate dall’analisi geospaziale riguardano questioni di fondamentale importanza, come ad esempio la gestione delle risorse naturali e l’intelligence nazionale.

L'analisi geospaziale si presta allo studio di molti aspetti contemporaneamente, in quanto monitora centinaia o addirittura migliaia di eventi raccogliendo dati pertinenti. Ciò offre alle aziende di tutte le dimensioni la possibilità di utilizzare i dati per prendere decisioni di business più informate:

I provider di servizi pubblici possono analizzare le prestazioni di linee elettriche di centinaia di migliaia di chilometri.

Le catene di ristorazione possono utilizzare tecniche di analisi geospaziale per monitorare le spedizioni in arrivo dai fornitori alimentari.

Le installazioni eoliche e solari possono analizzare le condizioni ambientali individuando con precisione le risorse locali.

Gli sforzi richiesti per analizzare queste enormi quantità di dati sono cresciuti sempre di più negli ultimi anni a causa della relativa esplosione dell'Internet of Things (IoT). Oggetti e dispositivi di tutti i tipi e per tutti gli scopi sono ora progettati per trasmettere dati pertinenti alle prestazioni o ai protocolli di quel dispositivo. Si tratta di una buona notizia per l'analisi geospaziale, che richiede una grande quantità di dati per raccogliere informazioni preziose.

Analytics geospaziale

L'analytics geospaziale è quando la raccolta di dati ottenuti attraverso l'analytics geospaziale si unisce a un approccio visivo amplificato che massimizza l'impatto dei dati organizzandolo in base al tempo e allo spazio.

Questo tipo di dati visivi rende più facile per coloro che li studiano ricavare indicazioni sulle tendenze che potrebbero essere in atto. L'analytics geospaziale può trasmettere in modo efficace la forma e l'energia di una situazione in evoluzione. Man mano che vengono raccolte quantità crescenti di dati su quello scenario, diventa più facile individuare sfumature ancora più sottili all'interno di quella situazione.