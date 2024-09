IBM e Texas A&M AgriLife collaborano per aiutare gli agricoltori a ricevere insight sull'utilizzo dell'acqua, che possono aumentare la resa delle colture e ridurre i costi economici e ambientali.

Plan21 Foundation e IBM migliorano la sicurezza alimentare globale aiutando i piccoli agricoltori dell'America Latina a gestire le colture in modo più sostenibile e produttivo.

Shell e IBM hanno stabilito che uno dei migliori percorsi da seguire è la creazione di una piattaforma digitale, OREN, per consentire la decarbonizzazione attraverso l’eccellenza operativa, la sicurezza e la sostenibilità nel settore minerario.

Aviazione

Aeromexico

Aeromexico e IBM stanno mettendo la sicurezza dei passeggeri in primo piano con un'analisi informata del rischio climatico, utilizzando dati geospaziali per le oltre 100 rotte, sia in Messico che nel mondo.