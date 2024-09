I ricercatori utilizzano immagini satellitari e dati LiDAR per valutare le distese di vegetazione in base a varie metriche e KPI, come la distanza da un conduttore di alimentazione o la quantità di propagazione in una zona cuscinetto. Assegnano punteggi per aiutare a identificare e concentrare gli sforzi di rimozione della vegetazione. Gli utenti possono costruire un piano integrato di gestione della vegetazione combinando questi dati con altri livelli di informazioni per creare dashboard personalizzate, avvisi e metriche decisionali ed esportare i dati in base alle esigenze.