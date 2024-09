Adattando l'agile metodologia IBM Garage per soddisfare le esigenze del team MANA, il team Garage ha iniziato identificando gli obiettivi specifici di MANA per l'MVP. «In primo luogo, volevano che ci assicurassimo che le funzionalità dell'applicazione esistente fossero pienamente utilizzate per soddisfare tutti i loro requisiti di business», afferma Siraut. «In secondo luogo, volevano ottimizzare le risorse in modo che l'applicazione elaborasse le informazioni ogni giorno o notte per poi spegnersi, e anche che l'applicazione fosse scalabile su richiesta in modo efficiente».

Il team ha quindi condotto una valutazione dell'architettura. «Abbiamo esaminato la soluzione esistente, quella che chiamiamo "as-is", e abbiamo fatto un inventario della situazione», spiega Comete. «Abbiamo identificato i punti critici, cosa potevamo utilizzare e cosa doveva essere aggiornato e modernizzato. Abbiamo anche definito come perfezionare i processi di soluzione».

Adottando un approccio graduale, il team IBM Garage ha collaborato con MANA per creare una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale composta da due moduli basati sul cloud. Il primo modulo sviluppato utilizza servizi di query e codice personalizzato per monitorare i feed dei social media di ONG attendibili e altre fonti di informazione, comprese le informazioni collegate nei feed Web RSS e nelle pagine Web di riferimento. Il modulo memorizza le informazioni in un database e le analizza per trovare ulteriori fonti che MANA potrebbe seguire per acquisire insight affidabili.