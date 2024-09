TBC ha ingaggiato l'IBM Expert Labs e IBM Business Partner Wipro (link esterno a ibm.com) per sviluppare l'architettura della soluzione. Wipro offre una gamma completa di servizi a tutte quelle aziende che desiderano modernizzare le proprie infrastrutture. La soluzione progettata dal team per TBC include un'interfaccia utente aggiornata con un portale full-service, un livello di applicazione e un livello di integrazione containerizzato. La soluzione è disponibile su desktop e dispositivi mobili per utenti interni ed esterni.

La piattaforma IBM Cloud Pak for Integration svolge un ruolo chiave nella nuova soluzione, fornendo a TBC funzionalità specializzate e una distribuzione delle integrazioni automatizzata e basata sull'intelligenza artificiale per collegare un'ampia gamma di applicazioni critiche per l'azienda. Queste integrazioni usano una soluzione tra Oracle ERP o Oracle Primavera (due sistemi che non si integrano automaticamente). Utilizzando la soluzione IBM Cloud Pak for Integration, il team è riuscito in soli tre mesi a creare un'integrazione personalizzata tra i due sistemi Oracle di TBC.

Il team ha inoltre utilizzato i componenti di IBM Operational Decision Manager, IBM FileNet Content Manager e IBM Business Automation Workflow di IBM Cloud Pak for Business Automation per automatizzare alcune delle principali attività aziendali di TBC. Il portale della soluzione, ad esempio, utilizza i prodotti IBM Cloud Pak for Business Automation per semplificare le modalità di concessione delle licenze edilizie. In passato, ottenere una licenza per costruire una nuova scuola era un processo complicato, in più fasi, che richiedeva una grande quantità di documenti.

Ora, grazie a un set completo e dinamico di regole aziendali integrate nella nuova interfaccia utente, l'intero processo è automatizzato. Gli utenti devono semplicemente inserire le dimensioni proposte per una nuova scuola e il portale genera automaticamente un elenco delle attività e dei materiali richiesti dal progetto: dal numero di lavandini da installare ai permessi necessari. Dopodiché, gli utenti possono muoversi all'interno dell'elenco, utilizzando il portale per collegarsi a fornitori e appaltatori. Una volta completate tutte le attività, la proposta viene automaticamente inviata al governo per l'approvazione delle licenze.