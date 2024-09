Le odierne organizzazioni nel settore della difesa sono costrette a fornire una condivisione sicura dei dati per garantire l'interoperabilità tra i sistemi, i domini e l'edge.

Per adottare con successo framework di comando e controllo multidominio (joint all domain command and control), le agenzie della difesa devono modernizzare software, processi dei dati, gestione dei dati, architettura dei dati e sfruttare l'AI per rafforzare la collaborazione e ottenere vantaggi decisionali.