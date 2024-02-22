L'intelligenza artificiale (AI) sta trasformando la società, incluso il carattere stesso della sicurezza nazionale. Riconoscendo ciò, il Dipartimento della Difesa (DoD) ha lanciato il Joint Artificial Intelligence Center (JAIC) nel 2019, il predecessore del Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO), per sviluppare soluzioni di AI che creino vantaggi militari competitivi, condizioni per l'adozione di AI incentrata sull'uomo e l'agilità delle operazioni del Dipartimento della Difesa. Tuttavia, gli ostacoli alla scalabilità, all'adozione e alla realizzazione del pieno potenziale dell'AI nel Dipartimento della Difesa sono simili a quelli del settore privato.

Un recente sondaggio IBM ha rilevato che le principali barriere che impediscono un'implementazione efficace dell'AI includono esperienza e competenze limitate in materia di AI, complessità dei dati e preoccupazioni etiche. Inoltre, secondo l'IBM Institute of Business Value, il 79% dei dirigenti afferma che l'etica dell'AI è importante per il loro approccio all'AI a livello aziendale, ma meno del 25% ha reso operativi principi comuni di etica dell'AI. Guadagnare la fiducia negli output dei modelli AI è una sfida sociotecnica che richiede una soluzione sociotecnica.

I leader della difesa impegnati a rendere operativa la cura responsabile dell'AI devono prima concordare un vocabolario condiviso, una cultura comune che guidi un uso sicuro e responsabile dell'AI, prima di implementare soluzioni tecnologiche e barriere che riducano i rischi. Il Dipartimento della Difesa può gettare solide basi per raggiungere questo obiettivo migliorando l'alfabetizzazione AI e collaborando con organizzazioni affidabili per sviluppare una governance in linea con i suoi obiettivi e valori strategici.