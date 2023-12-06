Con l'espansione dell'adozione dell'AI e di altre tecnologie, il nostro modo di lavorare verrà trasformato, con il potenziale di sconvolgere 83 milioni di posti di lavoro a livello globale e crearne 69 milioni di nuovi entro il 2025, secondo il World Economic Forum. Come altre tecnologie rivoluzionarie precedenti, l'evoluzione dell'AI creerà opportunità per nuovi settori, nuovi posti di lavoro e nuovi approcci ai lavori esistenti. Per preparare le loro persone e le loro aziende, le organizzazioni devono assicurarsi che i loro dipendenti siano dotati delle competenze per il domani, senza interrompere l'attività di oggi.
I datori di lavoro si trovano ad affrontare contemporaneamente due sfide critiche per le risorse umane: attrarre e trattenere i talenti giusti e affrontare il crescente divario di competenze. Può sembrare una corsa contro il tempo assumere persone con le competenze giuste per i lavori odierni e garantire che loro, così come i dipendenti attuali, sviluppino le competenze critiche future necessarie man mano che l'AI generativa e l'automazione vengono applicate a sempre più aree di lavoro.
I dirigenti sono ben consapevoli della sfida che li attende, con uno studio recente dell'IBM Institute for Business Value che ha rilevato che 4 dirigenti su 5 intervistati credono che l'AI generativa cambierà i ruoli e le competenze dei dipendenti. Ciò avrà un impatto sui lavoratori a tutti i livelli. Sebbene i dipendenti entry-level percepiscano prima questi cambiamenti, poiché le attività transazionali vengono automatizzate, i dirigenti e i dirigenti senior non ne sono esenti. Pertanto, i leader HR devono essere proattivi nell'aiutare i dipendenti ad aggiornare le competenze esistenti, adattarsi al lavoro in evoluzione e coltivare nuove competenze:
I responsabili delle risorse umane devono identificare e fornire ai dipendenti le competenze e gli strumenti necessari per svolgere i compiti e delineare come lavoreranno con gli strumenti di AI. Per questo motivo, le risorse umane devono essere non solo al centro di come l'organizzazione riprogetta i processi, ma anche di come riqualificano e migliorano le competenze dei dipendenti ed evolveranno la loro nuova cultura abilitata dall'AI.
Ad aggravare le sfide che le organizzazioni devono affrontare, i metodi di formazione tradizionali potrebbero non essere all'altezza del compito da svolgere. Questo crea una grande opportunità per le risorse umane di ripensare le metodologie e gli approcci formativi utilizzati per adattarsi al landscape in rapido cambiamento di oggi.
Ironicamente, ciò che sta sconvolgendo il mondo del lavoro e che sta determinando la necessità di riqualificazione è proprio ciò che può aiutare i dipendenti a sviluppare le competenze richieste per un lavoro di maggior valore. Il futuro della riqualificazione, della formazione e dello sviluppo dei talenti utilizza l'AI per offrire ai dipendenti corsi meno prescrittivi, tenendo conto della loro esperienza, del ruolo e delle competenze esistenti, per offrire un percorso di apprendimento veramente personalizzato e pertinente, unico per loro, insieme a un apprendimento più ampio nel flusso del loro lavoro. Può persino aiutarli a semplificare la loro capacità di ottenere le risposte necessarie, in modo che possano imparare risolvendo problemi del mondo reale.
L'AI generativa può anche aiutare i leader delle risorse umane a decifrare il codice dell'apprendimento personalizzato su larga scala, un approccio che precedentemente era impossibile con gli strumenti esistenti. L'AI può utilizzare maggiori insight sui dati per offrire un programma di sviluppo su misura. I dipendenti non avranno più bisogno di seguire una formazione generica e standardizzata, ma avranno accesso a programmi personalizzati, in cui ogni modulo si adatterà alle esigenze individuali.
Per sfruttare veramente il potere dell'AI, non bastano gli strumenti giusti. Devi comprendere le competenze presenti nella tua organizzazione, identificare e dare priorità alle competenze di cui hai bisogno per il futuro e creare opportunità affinché i dipendenti possano svilupparle. La competenza in materia di dati e l'alfabetizzazione digitale sono essenziali affinché i dipendenti comprendano quando interagiscono con gli strumenti di AI. Dovranno capire che l'AI generativa non è una fonte di verità, ma piuttosto utilizza i dati per fornire risposte e soluzioni potenziali che i dipendenti devono poi applicare alla loro esperienza, conoscenza e capacità di pensiero critico esistenti per prendere la decisione migliore.
Sebbene l'acume e le competenze tecniche dell'AI continueranno a essere importanti, le competenze più soft dei dipendenti umani giocheranno un ruolo cruciale nella creazione di valore aziendale e nell'integrazione efficace dell'AI sul posto di lavoro. Creatività e collaborazione diventeranno competenze sempre più preziose man mano che le persone affrontano i cambiamenti. Poiché gli strumenti di AI e automazione svolgono attività di routine, le persone dovranno fare affidamento sulla propria creatività per collaborare sia con i colleghi umani che con quelli dotati di AI. Contemporaneamente, l'avvento di nuove tecnologie, processi e sistemi scriverà e riscriverà anche nuove regole all'interno delle organizzazioni. In questo modo, i dipendenti che riescono a rimanere adattabili e flessibili di fronte alle dinamiche in continua evoluzione possono prosperare.
Preparare la tua forza lavoro alla nuova era dell'AI richiede di investire davvero nei tuoi dipendenti e nel loro sviluppo. I leader delle risorse umane devono quindi comprendere i bisogni, le esperienze e gli obiettivi dei dipendenti per creare programmi che permettano loro di crescere. Tutto inizia con la valutazione e la definizione delle priorità delle competenze tecniche e non tecniche dei dipendenti, nonché con la fornitura di risorse affinché possano riqualificarsi, esercitarsi e perfezionarsi.
L'imminente trasformazione massiccia della forza lavoro e delle competenze si sta avvicinando rapidamente e le organizzazioni devono preparare in modo proattivo la loro azienda e i loro dipendenti al futuro del lavoro. Dotati della giusta strategia, degli strumenti e di nuovi modi di lavorare utilizzando AI e automazione, i professionisti delle risorse umane hanno la capacità di guidare le organizzazioni verso il futuro e prepararsi a qualsiasi cosa possa accadere.
Ascolta gli esperti mentre spiegano come utilizzare l'AI e i dati in modo etico per rendere le risorse umane più efficienti e... umane.
Scopri 10 modi in cui le risorse umane possono diventare un consulente strategico per sviluppare un modello incentrato sulle persone che prepari al meglio l'azienda per il futuro.
Scopri come i responsabili delle risorse umane possono creare una cultura potenziata dall'AI generativa abbracciando la sperimentazione e responsabilizzando le persone.
Reinventa e modernizza le risorse umane con l'AI al centro per ottenere risultati aziendali migliori e sbloccare il potenziale dei dipendenti.
Accelera i processi HR con IBM watsonx Orchestrate e automatizza le attività ripetitive.
Semplifica i processi HR, migliora il processo decisionale e promuovi i risultati aziendali con le soluzioni di AI generativa.
Reinventa e modernizza le risorse umane con l’AI al centro per ottenere risultati aziendali migliori e sbloccare il potenziale lavorativo e dei dipendenti.