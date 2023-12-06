Per sfruttare veramente il potere dell'AI, non bastano gli strumenti giusti. Devi comprendere le competenze presenti nella tua organizzazione, identificare e dare priorità alle competenze di cui hai bisogno per il futuro e creare opportunità affinché i dipendenti possano svilupparle. La competenza in materia di dati e l'alfabetizzazione digitale sono essenziali affinché i dipendenti comprendano quando interagiscono con gli strumenti di AI. Dovranno capire che l'AI generativa non è una fonte di verità, ma piuttosto utilizza i dati per fornire risposte e soluzioni potenziali che i dipendenti devono poi applicare alla loro esperienza, conoscenza e capacità di pensiero critico esistenti per prendere la decisione migliore.

Sebbene l'acume e le competenze tecniche dell'AI continueranno a essere importanti, le competenze più soft dei dipendenti umani giocheranno un ruolo cruciale nella creazione di valore aziendale e nell'integrazione efficace dell'AI sul posto di lavoro. Creatività e collaborazione diventeranno competenze sempre più preziose man mano che le persone affrontano i cambiamenti. Poiché gli strumenti di AI e automazione svolgono attività di routine, le persone dovranno fare affidamento sulla propria creatività per collaborare sia con i colleghi umani che con quelli dotati di AI. Contemporaneamente, l'avvento di nuove tecnologie, processi e sistemi scriverà e riscriverà anche nuove regole all'interno delle organizzazioni. In questo modo, i dipendenti che riescono a rimanere adattabili e flessibili di fronte alle dinamiche in continua evoluzione possono prosperare.

Preparare la tua forza lavoro alla nuova era dell'AI richiede di investire davvero nei tuoi dipendenti e nel loro sviluppo. I leader delle risorse umane devono quindi comprendere i bisogni, le esperienze e gli obiettivi dei dipendenti per creare programmi che permettano loro di crescere. Tutto inizia con la valutazione e la definizione delle priorità delle competenze tecniche e non tecniche dei dipendenti, nonché con la fornitura di risorse affinché possano riqualificarsi, esercitarsi e perfezionarsi.