Tuttavia, è la formazione applicata del COE che fornisce ai nostri professionisti gli insight più profondi, lavorando con team globali, diversificati e multidisciplinari su progetti reali per comprendere meglio gli impatti eterogenei. Utilizzano inoltre i framework di design thinking che il gruppo Design for AI di IBM utilizza internamente e con i clienti per valutare gli effetti indesiderati dei modelli AI, tenendo sempre presente chi è spesso marginalizzato. (Vedi La ruota del potere e del privilegio di Sylvia Duckworth per esempi di come le caratteristiche personali si intersecano per privilegiare o marginalizzare le persone). IBM ha inoltre donato molti dei framework alla community open source Design Ethically.

Di seguito sono riportati alcuni dei rapporti pubblicati da IBM su questi progetti:

Gli strumenti automatizzati di governance dei modelli AI sono necessari per ottenere insight importanti su come il tuo modello AI si sta comportando. Tuttavia, tieni presente che è ottimale catturare il rischio ben prima che il modello sia sviluppato e sia in produzione. Creando community di professionisti diversificati e multidisciplinari che offrono uno spazio sicuro dove le persone possono affrontare conversazioni difficili sugli impatti eterogenei, puoi iniziare il tuo percorso per mettere in pratica i tuoi principi e sviluppare l'AI in modo responsabile.

In pratica, quando assumi professionisti dell'AI, considera che oltre il 70% dello sforzo nella creazione dei modelli consiste nel rendere accurati i dati giusti. Devi assumere persone che sappiano come acquisire dati rappresentativi e che questi siano anche acquisiti con il consenso. Devi anche assicurarti che le persone sappiano lavorare a stretto contatto con gli esperti di dominio, per assicurarsi che abbiano l'approccio corretto. Inoltre, garantire che questi professionisti abbiano l'intelligenza emotiva per affrontare la sfida di rendere accurata l'AI con umiltà e discernimento è fondamentale. Dobbiamo essere intenzionali nell'imparare a riconoscere come e quando i sistemi di AI possono aggravare le disuguaglianze, tanto quanto possono potenziare l'intelligenza umana.