Offri servizi pubblici con efficienza, velocità e impatto Negli ultimi anni, i governi hanno fornito soluzioni e servizi importanti ai cittadini durante i periodi difficili. In prospettiva, i leader governativi dovranno utilizzare questi insegnamenti per soddisfare la crescente domanda di servizi pubblici che siano reattivi giorno per giorno e pronti agli shock futuri. L’aumento della volatilità economica, i fenomeni climatici estremi e le interruzioni della catena di approvvigionamento sono solo alcune delle sfide complesse che rendono gli shock futuri più probabili e di maggiore impatto. Per aumentare la fiducia, i governi possono incarnare il concetto autentico di governo digitale, che mette i cittadini al primo posto modernizzando l'infrastruttura IT e i flussi di lavoro che consentono di fornire servizi pubblici sicuri e affidabili. Cosa possono fare l'IA e l'IA generativa per i governi?