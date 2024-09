Per costruire l'infrastruttura necessaria per questa nuova iniziativa, il DCA si è rivolto a IBM Consulting™ per ricevere assistenza. "Sono entrato in contatto con IBM forse sei anni fa, quando avevamo un programma relativo a un altro disastro, la super tempesta Sandy", ricorda Harrison. "Anche a distanza di anni l'effetto era ancora notevole, e noi avevamo un programma di sgravi ipotecari per i cittadini ancora colpiti. IBM è stata in grado di realizzare con successo quel progetto, quindi ero già soddisfatto di loro."

Dopo aver ospitato diversi workshop di progettazione con il cliente, il team IBM è riuscito in poche settimane a lanciare un paio di portali di condono degli arretrati, che consentono ai richiedenti di inviare le loro informazioni e richiedere assistenza online, insieme a un call center dedicato e a una piattaforma di convalida.

Il team di IBM Consulting ha utilizzato una metodologia Agile per creare e lanciare i due portali di condono degli arretrati, uno in inglese e uno in spagnolo, che si interfacciano con l'esistente software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) del DCA Microsoft Dynamics 365 che è ospitato nel cloud Microsoft Azure. E come parte del suo impegno costante, lo staff IBM continua a creare wireframe e demo in iterazioni di due settimane, migliorando continuamente il prodotto.

Il team di IBM Consulting ha utilizzato anche il software IBM Blueworks Live per sviluppare e istituire il corrispondente processo di convalida. E per aiutare a gestire questo processo, il team ha anche creato varie viste del dashboard all'interno dell'ambiente Dynamics 365 per consentire ai validatori e al personale di gestione di comprendere lo stato e la distribuzione di ogni domanda in corso.

Durante la valutazione, i candidati vengono considerati non solo per il programma ARP, ma anche per altre iniziative di assistenza energetica pre-esistenti. "Ci sono molti aspetti diversi coinvolti in questo programma e abbiamo bisogno che tutto funzioni perfettamente in modo che le persone possano ottenere il supporto di cui hanno bisogno", afferma Harrison.

A complemento dei portali, il team di IBM Consulting ha anche fornito una soluzione CCaaS (contact center as a service) per gestire domande o problemi che sorgono in merito alla presentazione e alla convalida. IBM ha collaborato con il DCA per sviluppare oltre 100 storie utente uniche per assistere il personale del call center e i validatori mentre guidano i candidati attraverso il processo.

E per contribuire ridurre i carichi di lavoro dei call center, il team di progettazione ha anche integrato la tecnologia IBM watsonx Assistant e il sistema automatico di risposta vocale (IVR) NICE CXone con il portale di invio e il call center. L'agente virtuale di decisione fornisce un supporto multilingue, consentendo agli utenti di risolvere i problemi e raccogliere informazioni in modo indipendente.