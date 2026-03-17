Costruito per la sovranità. Progettato per l'innovazione.

Software prearchitettato, creato per aziende, governi e fornitori di servizi per creare, implementare e gestire ambienti AI-ready. IBM® Sovereign Core aiuta a garantire una sovranità dimostrabile, offrendo l'autonomia e il controllo necessari per gestire rapidamente workload e AI sovrani, con agilità simile al cloud, conformità integrata e distribuzione semplificata e scalabile.