Soluzioni di sovranità digitale

Scopri come IBM consente alle organizzazioni di rafforzare la propria sovranità digitale sfruttando tecnologie all'avanguardia secondo le proprie esigenze.

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Un rendering digitale che reinterpreta i motivi a base di fibre della collezione CATK Renders.
Illustrazione con due foto di persone in un ufficio
Prendi il controllo del tuo futuro digitale
Scopri come la sovranità digitale plasmerà gli imperativi strategici delle imprese e dei governi nel 2026
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Abilitare la sovranità digitale

Adotta la mobilità dei workload con piena trasparenza e conformità alle normative per promuovere efficienza, agilità e innovazione.

IBM fornisce un framework affidabile per mantenere il controllo su dati, applicazioni e infrastruttura, rispettando al contempo le normative regionali e specifiche del settore. Con funzionalità progettate per funzionare in ambienti ibridi, IBM aiuta a rafforzare l'autonomia aziendale e a colmare il divario tra visione e risultati aziendali concreti.

Un rendering digitale che reinterpreta i motivi a base di fibre della collezione CATK Renders.
La sovranità digitale in cifre 80% Passaggio alla tecnologia sovrana

Entro il 2027, l'80% delle organizzazioni multinazionali implementerà strategie di dati sovrani 1

 4,5 volte Crescita prevista

Si prevede che il mercato del cloud sovrano passerà da 37 miliardi di USD nel 2023 a 169 miliardi di USD entro il 2028 2

 66 miliardi di USD  Espansione

La spesa in settori regolamentati come quello bancario, sanitario e dei servizi aumenterà da 14 a 66 miliardi di USD entro il 2028, un aumento di cinque volte 3

Ottieni un vantaggio competitivo in materia di sovranità digitale con IBM

Aiutando i clienti a proteggere i propri dati, mantenere la piena trasparenza e distribuire l'AI con responsabilità, IBM consente loro di andare oltre la conformità, trasformando il controllo digitale in una fonte duratura di vantaggio strategico.
Controllo e scelta da parte del cliente

Le aziende hanno bisogno della libertà di decidere come e dove vengono eseguiti i dati, i workload e le tecnologie senza che il vincolo del fornitore limiti le loro opzioni. IBM può aiutare a creare una soluzione aperta e interoperabile che offra flessibilità e consenta ai team di fare scelte in linea con il loro business.
Trasparenza e fiducia

Avere piena visibilità sui propri dati, su dove si trovano, su chi può accedervi e su come vengono utilizzati nei sistemi cloud e di intelligenza artificiale non dovrebbe essere un lusso. IBM fornisce gli strumenti e i framework di governance che ti aiutano ad accedere, gestire e governare i dati in tutta tranquillità.
Modelli di sovranità flessibili

Nessun settore o organizzazione condivide gli stessi requisiti di sovranità. IBM offre soluzioni personalizzabili in materia di sovranità a livello di software, infrastruttura e consulenza, permettendoti di scegliere un modello che si adatti alle tue esigenze normative, al tuo livello di sicurezza e ai tuoi obiettivi di innovazione.
Innovazione senza compromessi

Modernizzare, adottare l'AI e accelerare la trasformazione senza sacrificare la conformità, la sicurezza o la scelta. L'approccio architettonico di IBM consente di far progredire l'innovazione mantenendo la sovranità sui dati, sui modelli AI, sulle operazioni e sulla tecnologia.

IBM® Sovereign Core

Costruito per la sovranità. Progettato per l'innovazione.

 

Software prearchitettato, creato per aziende, governi e fornitori di servizi per creare, implementare e gestire ambienti AI-ready. IBM® Sovereign Core aiuta a garantire una sovranità dimostrabile, offrendo l'autonomia e il controllo necessari per gestire rapidamente workload e AI sovrani, con agilità simile al cloud, conformità integrata e distribuzione semplificata e scalabile.

 Esplora IBM® Sovereign Core
Illustrazione di un dipinto artistico in viola

Il modello di sovranità: perché ogni livello è importante

Il percorso verso la sovranità digitale è pieno di sfide. Che si tratti di problemi tecnici o di inefficienze operative a tenere in ostaggio i dati nel cloud, le organizzazioni hanno la possibilità di prendere in mano il proprio destino raggiungendo la sovranità. Noi di IBM crediamo che ci siano 4 aree fondamentali che aiutano a realizzare la sovranità.

Sovranità dei dati

Assicurati che i dati rimangano protetti e conformi, con una chiara visibilità su residency, accesso, governance e gestione del ciclo di vita su sistemi cloud e AI.

IBM fornisce soluzioni end-to-end per la sicurezza dei dati, crittografia, osservabilità e governance per gestire con sicurezza workload sensibili.
watsonx.data integration

IBM watsonx.data integration funziona con tutti gli stili di integrazione, i tipi di dati e le architetture di storage, rendendo la progettazione e l’ottimizzazione delle pipeline intuitive e durature. 

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IBM® watsonx.data

Accedi, integra e organizza in modo sicuro i dati in tutti i tuoi ambienti senza doverli spostare tutti in un'unica posizione.

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IBM watsonx.data intelligence

Trasforma rapidamente i dati non elaborati in insight fruibili, unifica governance, qualità, lineage e condivisione dei dati e offri agli utenti dati affidabili e contestualizzati.

Esplora l'intelligence di watsonx.data
IBM Guardium

Proteggi i dati sensibili con software di sicurezza e monitoraggio avanzati in ambienti ibridi e multicloud.

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Sovranità dell'AI

Implementa e governa i sistemi di AI con trasparenza, assicurando che modelli e set di dati siano allineati ai requisiti normativi, etici e operativi.

Gli strumenti di AI aziendale e i servizi di consulenza di IBM aiutano le organizzazioni a creare un ambiente AI regolamentato e pratiche di AI responsabili. 
Progetto Bob

Che tu stia migrando un'app su una nuova piattaforma o contribuendo allo sviluppo della prossima funzionalità, Bob, il tuo partner per lo sviluppo di software basato su AI, comprende le tue intenzioni, il tuo repository e i tuoi standard di sicurezza.

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IBM watsonx.governance

Centralizza la governance e applica politiche di AI responsabile per mantenere i dati e le fonti di dati sicuri, conformi e verificabili in tutto il tuo ecosistema.

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watsonx.ai

IBM watsonx.ai include API, strumenti, modelli personalizzabili e tempo di esecuzione flessibili, pronti per qualsiasi ambiente cloud o ibrido.

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watsonx Orchestrate

Potenzia la tua attività con una soluzione di AI generativa e automazione che automatizza le attività e semplifica i processi complessi.

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Sovranità operativa (software)

Garantisci il pieno controllo su come vengono implementate, monitorate e gestite le tue operazioni critiche, assicurando resilienza e conformità in ambienti ibridi e multi-cloud complessi.

IBM aiuta le organizzazioni a stabilire framework che minimizzano i rischi, rafforzano la governance e mantengano l'autonomia nelle operazioni distribuite a livello globale. 
Hybrid Cloud

Ottieni di più dai dati e dall'AI dove risiedono i tuoi workload grazie a una piattaforma di cloud ibrido ad alte prestazioni conveniente, aperta e sicura.

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Terraform

Terraform offre alle organizzazioni un unico workflow per fornire le infrastrutture cloud, i data center privati e le soluzioni SaaS, gestendole in modo continuativo per tutto il loro ciclo di vita.

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IBM Concert

Unifica i dati operativi e di sicurezza in una visione applicativa incentrata sulle prestazioni e sui rischi.

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IBM Security Verify Privilege

Offre gestione degli accessi privilegiati, controllo delle applicazioni e funzionalità di sicurezza dei privilegi degli endpoint, on-premise e su cloud.

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Sovranità operativa (infrastruttura)

Crea e gestisci tecnologie alle tue condizioni con architetture aperte, interoperabili e portatili che eliminano il blocco da fornitore e facilitano l'innovazione.

Con le funzionalità di hybrid cloud, automazione e modernizzazione di IBM, le organizzazioni possono progettare uno stack tecnologico adattabile, sicuro e sovrano su ogni livello.
Power Virtual Server

Utilizza al meglio i benefici di una piattaforma ibrida con un’esperienza omogenea e una connettività costante alla tua infrastruttura Power.

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IBM Fusion

Piattaforma self-service unificata per AI, VM e container che eseguono applicazioni OpenShift e watsonx.data in ambienti cloud ibridi.

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IBM Z

IBM Z è una famiglia di infrastrutture moderne basate sul processore IBM Telum che esegue sistemi operativi aziendali e software IBM Z per aumentare la precisione, la produttività e l'agilità dell'AI.

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IBM® LinuxONE

IBM LinuxONE è una famiglia di server Linux di livello aziendale, alimentati dal processore IBM® Telum, che unisce l'esperienza di IBM nella creazione di sistemi mission-critical e AI con l'apertura del sistema operativo Linux. 

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Sovranità tecnologica

Crea e gestisci tecnologie alle tue condizioni con architetture aperte, interoperabili e portatili che eliminano il blocco da fornitore e facilitano l'innovazione.

Con le funzionalità di hybrid cloud, automazione e modernizzazione di IBM, le organizzazioni possono progettare uno stack tecnologico adattabile, sicuro e sovrano su ogni livello.
HashiCorp

Gestisci container, file binari e VM in modo efficiente nel cloud, on-premise e su ambienti edge con Nomad e automatizza il provisioning e la gestione dell'infrastruttura tramite un approccio sistematico della piattaforma con Terraform.

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Red Hat OpenShift

Un cloud service OpenShift completamente gestito, progettato con sicurezza integrata per aiutare le organizzazioni a costruire, implementare e scalare in modo efficiente.

Esplora Red Hat OpenShift
Esplora la piattaforma di automazione Ansible

Addestrato su set di dati Ansible accurati, aiuta i team a implementare, configurare e gestire in modo efficiente le applicazioni negli ambienti ibridi, colmando il divario tra intento ed esecuzione.

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IBM® Sovereign Core

Software sovrano appositamente progettato per aziende, amministrazioni pubbliche e fornitori di servizi per creare, implementare e gestire ambienti predisposti per l'AI.

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La sovranità digitale non significa solo proteggere il proprio ambiente, ma anche sbloccare un futuro in cui sia possibile operare con fiducia, accelerare l'innovazione e mantenere il pieno controllo del proprio destino digitale.
Servizi di consulenza per dati e AI
Scala l'AI con la strategia, i dati, la sicurezza e la governance giusti. Rendendo accurati i dati e la strategia AI della tua organizzazione, possiamo aiutarti a creare un vantaggio competitivo duraturo con un'AI responsabile e scalabile.
Servizi di consulenza cloud
Massimizza il valore dell'hybrid cloud nell'era dell'agentic AI con il nostro ambiente cloud flessibile che supporta l'automazione delle attività IT, la modernizzazione delle applicazioni e lo sviluppo cloud-native. Con l'agentic AI, i team possono creare insieme, adattarsi in tempo reale e gestire applicazioni su più piattaforme.
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Razionalizza le operazioni e adattati rapidamente con IBM® Business Operations, che offre un nuovo modello per trasformare le funzioni principali, basato su AI, automazione e distribuzione globale su larga scala. Le organizzazioni possono progettare, eseguire e migliorare i processi critici per ridurre i rischi, aumentare l'agilità e ottenere risultati più intelligenti.
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Trasforma la tua azienda e gestisci i rischi con un leader globale nel campo della cybersecurity, del cloud e dei servizi di sicurezza gestiti. Attraverso consulenza, integrazione, servizi di sicurezza gestiti e un approccio basato sull'AI, trasformiamo la sicurezza in un fattore strategico per il business.

Risorse per la sovranità digitale

Illustrazione di una texture astratta con quadrati.
Presentazione di IBM® Sovereign Core: una nuova base software per la sovranità
Miniatura della sessione di gennaio dell'IBM Technology Summit
illustrazione che mostra la roadmap del progetto e l'analytics
Sovranità dei dati all'edge
Grafico per EASeJ
Il cloud sovrano su scala globale: progettare per resilienza, fiducia e innovazione
Immagine di una torcia che illumina documenti e cloud.
IBM® Cloud offre funzionalità di cloud sovrano per le aziende
Immagine della copertina del white paper Funzionalità tecnologiche sovrane
Indirizzare le normative e promuovere l'innovazione con il cloud sovrano
Rendering grafico della governance dei dati con dati strutturati e non strutturati protetti in fase di preparazione per essere governati da watsonx.data intelligence
AI affidabile su larga scala: il framework di sicurezza e governance dell'AI di IBM
Illustrazione isometrica per Concert DCO nativo
Sovranità dei dati e AI: scalare l'equità sanitaria con l'innovazione digitale
Prossimi passi

Esplora il blog IBM Policy per rimanere informato sui temi di politica tecnologica più urgenti al mondo, dall'AI al quantum e oltre. 

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