Scopri come IBM consente alle organizzazioni di rafforzare la propria sovranità digitale sfruttando tecnologie all'avanguardia secondo le proprie esigenze.
IBM fornisce un framework affidabile per mantenere il controllo su dati, applicazioni e infrastruttura, rispettando al contempo le normative regionali e specifiche del settore. Con funzionalità progettate per funzionare in ambienti ibridi, IBM aiuta a rafforzare l'autonomia aziendale e a colmare il divario tra visione e risultati aziendali concreti.
Entro il 2027, l'80% delle organizzazioni multinazionali implementerà strategie di dati sovrani 1
Si prevede che il mercato del cloud sovrano passerà da 37 miliardi di USD nel 2023 a 169 miliardi di USD entro il 2028 2
La spesa in settori regolamentati come quello bancario, sanitario e dei servizi aumenterà da 14 a 66 miliardi di USD entro il 2028, un aumento di cinque volte 3
Aiutando i clienti a proteggere i propri dati, mantenere la piena trasparenza e distribuire l'AI con responsabilità, IBM consente loro di andare oltre la conformità, trasformando il controllo digitale in una fonte duratura di vantaggio strategico.
Le aziende hanno bisogno della libertà di decidere come e dove vengono eseguiti i dati, i workload e le tecnologie senza che il vincolo del fornitore limiti le loro opzioni. IBM può aiutare a creare una soluzione aperta e interoperabile che offra flessibilità e consenta ai team di fare scelte in linea con il loro business.
Avere piena visibilità sui propri dati, su dove si trovano, su chi può accedervi e su come vengono utilizzati nei sistemi cloud e di intelligenza artificiale non dovrebbe essere un lusso. IBM fornisce gli strumenti e i framework di governance che ti aiutano ad accedere, gestire e governare i dati in tutta tranquillità.
Nessun settore o organizzazione condivide gli stessi requisiti di sovranità. IBM offre soluzioni personalizzabili in materia di sovranità a livello di software, infrastruttura e consulenza, permettendoti di scegliere un modello che si adatti alle tue esigenze normative, al tuo livello di sicurezza e ai tuoi obiettivi di innovazione.
Modernizzare, adottare l'AI e accelerare la trasformazione senza sacrificare la conformità, la sicurezza o la scelta. L'approccio architettonico di IBM consente di far progredire l'innovazione mantenendo la sovranità sui dati, sui modelli AI, sulle operazioni e sulla tecnologia.
Software prearchitettato, creato per aziende, governi e fornitori di servizi per creare, implementare e gestire ambienti AI-ready. IBM® Sovereign Core aiuta a garantire una sovranità dimostrabile, offrendo l'autonomia e il controllo necessari per gestire rapidamente workload e AI sovrani, con agilità simile al cloud, conformità integrata e distribuzione semplificata e scalabile.
Assicurati che i dati rimangano protetti e conformi, con una chiara visibilità su residency, accesso, governance e gestione del ciclo di vita su sistemi cloud e AI.
IBM fornisce soluzioni end-to-end per la sicurezza dei dati, crittografia, osservabilità e governance per gestire con sicurezza workload sensibili.
IBM watsonx.data integration funziona con tutti gli stili di integrazione, i tipi di dati e le architetture di storage, rendendo la progettazione e l’ottimizzazione delle pipeline intuitive e durature.
Accedi, integra e organizza in modo sicuro i dati in tutti i tuoi ambienti senza doverli spostare tutti in un'unica posizione.
Trasforma rapidamente i dati non elaborati in insight fruibili, unifica governance, qualità, lineage e condivisione dei dati e offri agli utenti dati affidabili e contestualizzati.
Proteggi i dati sensibili con software di sicurezza e monitoraggio avanzati in ambienti ibridi e multicloud.
Implementa e governa i sistemi di AI con trasparenza, assicurando che modelli e set di dati siano allineati ai requisiti normativi, etici e operativi.
Gli strumenti di AI aziendale e i servizi di consulenza di IBM aiutano le organizzazioni a creare un ambiente AI regolamentato e pratiche di AI responsabili.
Che tu stia migrando un'app su una nuova piattaforma o contribuendo allo sviluppo della prossima funzionalità, Bob, il tuo partner per lo sviluppo di software basato su AI, comprende le tue intenzioni, il tuo repository e i tuoi standard di sicurezza.
Centralizza la governance e applica politiche di AI responsabile per mantenere i dati e le fonti di dati sicuri, conformi e verificabili in tutto il tuo ecosistema.
IBM watsonx.ai include API, strumenti, modelli personalizzabili e tempo di esecuzione flessibili, pronti per qualsiasi ambiente cloud o ibrido.
Potenzia la tua attività con una soluzione di AI generativa e automazione che automatizza le attività e semplifica i processi complessi.
Garantisci il pieno controllo su come vengono implementate, monitorate e gestite le tue operazioni critiche, assicurando resilienza e conformità in ambienti ibridi e multi-cloud complessi.
IBM aiuta le organizzazioni a stabilire framework che minimizzano i rischi, rafforzano la governance e mantengano l'autonomia nelle operazioni distribuite a livello globale.
Ottieni di più dai dati e dall'AI dove risiedono i tuoi workload grazie a una piattaforma di cloud ibrido ad alte prestazioni conveniente, aperta e sicura.
Terraform offre alle organizzazioni un unico workflow per fornire le infrastrutture cloud, i data center privati e le soluzioni SaaS, gestendole in modo continuativo per tutto il loro ciclo di vita.
Unifica i dati operativi e di sicurezza in una visione applicativa incentrata sulle prestazioni e sui rischi.
Offre gestione degli accessi privilegiati, controllo delle applicazioni e funzionalità di sicurezza dei privilegi degli endpoint, on-premise e su cloud.
Crea e gestisci tecnologie alle tue condizioni con architetture aperte, interoperabili e portatili che eliminano il blocco da fornitore e facilitano l'innovazione.
Con le funzionalità di hybrid cloud, automazione e modernizzazione di IBM, le organizzazioni possono progettare uno stack tecnologico adattabile, sicuro e sovrano su ogni livello.
Utilizza al meglio i benefici di una piattaforma ibrida con un’esperienza omogenea e una connettività costante alla tua infrastruttura Power.
Piattaforma self-service unificata per AI, VM e container che eseguono applicazioni OpenShift e watsonx.data in ambienti cloud ibridi.
IBM Z è una famiglia di infrastrutture moderne basate sul processore IBM Telum che esegue sistemi operativi aziendali e software IBM Z per aumentare la precisione, la produttività e l'agilità dell'AI.
IBM LinuxONE è una famiglia di server Linux di livello aziendale, alimentati dal processore IBM® Telum, che unisce l'esperienza di IBM nella creazione di sistemi mission-critical e AI con l'apertura del sistema operativo Linux.
Crea e gestisci tecnologie alle tue condizioni con architetture aperte, interoperabili e portatili che eliminano il blocco da fornitore e facilitano l'innovazione.
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Gestisci container, file binari e VM in modo efficiente nel cloud, on-premise e su ambienti edge con Nomad e automatizza il provisioning e la gestione dell'infrastruttura tramite un approccio sistematico della piattaforma con Terraform.
Un cloud service OpenShift completamente gestito, progettato con sicurezza integrata per aiutare le organizzazioni a costruire, implementare e scalare in modo efficiente.
Addestrato su set di dati Ansible accurati, aiuta i team a implementare, configurare e gestire in modo efficiente le applicazioni negli ambienti ibridi, colmando il divario tra intento ed esecuzione.
Software sovrano appositamente progettato per aziende, amministrazioni pubbliche e fornitori di servizi per creare, implementare e gestire ambienti predisposti per l'AI.
La sovranità digitale non significa solo proteggere il proprio ambiente, ma anche sbloccare un futuro in cui sia possibile operare con fiducia, accelerare l'innovazione e mantenere il pieno controllo del proprio destino digitale.