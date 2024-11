Domande e risposte con Chris Fechner Unisciti alla conversazione con Chris Fechner, CEO dell'Agenzia australiana per la trasformazione digitale, e approfondisci il tema dell'economia digitale australiana. Scopri come la pubblica amministrazione può utilizzare la trasformazione digitale per fornire servizi di qualità e ottimizzare i processi per creare un'esperienza più positiva per i suoi cittadini.

Domande e risposte con Rafaelita Aldaba Ascolta Rafaelita Aldaba, sottosegretaria del gruppo per la competitività e l'innovazione delle Filippine, mentre parla di come l'AI generativa sia utilizzata per promuovere la crescita economica inclusiva e sviluppare framework normativi nel paese. Scopri in che modo IBM supporta i governi nello sviluppo e nell'implementazione dell'AI.

Domande e risposte con Denise Wong Esplora i recenti sviluppi normativi in materia di AI a Singapore. All'inizio del 2024, Singapore ha annunciato una proposta di framework per l'AI generativa, seguita dal rilascio di una guida ASEAN sulla governance e l'etica dell'AI. Unisciti ad Anup Kumar di IBM e incontra Denise Wong dell'Infocomm Media Development Authority di Singapore per discutere di questi sviluppi nel Paese.

Domande e risposte con Petr Ocko Approfondisci il futuro della politica tecnologica nell'UE con questo dibattito del 2022, organizzato durante la presidenza ceca dell'Unione Europea. Nella conversazione, l'IBM Policy Lab si è incontrato con il Vice Ministro dell'Industria e del Commercio ceco Petr Očko per discutere della situazione e della direzione della politica tecnologica nell'UE. Hanno parlato anche della necessità di un maggiore allineamento tra gli Stati Uniti e l'UE sulla politica digitale attraverso istituzioni come il Trade and Technology Council.

Domande e risposte con Bradley Tusk Unisciti a Ryan Hagemann e Bradley Tusk di Tusk Ventures di IBM per scoprire in che modo le tecnologie emergenti come le criptovalute e la blockchain possono aggiungere valore alle economie e alla società.