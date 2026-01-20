Software sovrano appositamente progettato per aziende, amministrazioni pubbliche e fornitori di servizi per creare, implementare e gestire ambienti predisposti per l'AI.
Software pre-progettato che garantisce una sovranità dimostrabile, garantendo l'autonomia e il controllo necessari per gestire rapidamente workload sovrani e AI, con agilità simile al cloud, conformità integrata e distribuzione semplificata e scalabile.
La sovranità viene imposta architettonicamente, non contrattualmente. Il controllo non dipende da un piano di controllo gestito dal provider o da sovrapposizioni di criteri: è incorporato direttamente nel software.
Rende operativa la sovranità per l'era dell'AI definendo dove avviene l'inferenza, chi controlla i modelli e come le decisioni vengono registrate e tracciate, all'interno del boundary di IBM Sovereign Core. Non si tratta solo di residenza dei dati per AI: si tratta di governance e responsabilità al tempo di esecuzione.
Consente implementazioni rapide e ripetibili tramite automazione, permettendo alle organizzazioni di espandere le capacità sovrane con funzionalità multi-tenant e di accelerare il time to value entro pochi giorni dall'implementazione.
Mantieni autonomia e controllo anche quando cambiano normative o fornitori, grazie a una base open source basata su Red Hat OpenShift.
Automazione dell'identità e della sicurezza integrata, con acceleratori precostituiti per le normative regionali applicabili, per eliminare la raccolta manuale delle prove.
Implementa inferenze LLM e agenti all'interno del tuo boundary sovrano utilizzando un set di strumenti reso accurato e auto-fornito con agenti pronti all'uso e Project Bob (l'ambiente di sviluppo basato su AI di IBM).
Installa e configura rapidamente un piano di controllo sovrano con configurazione automatica di componenti integrati per sicurezza, conformità e resilienza.
Porta con te il tuo hardware e implementalo negli ambienti che preferisci, da quelli isolati a quelli regolamentati che richiedono un controllo rigoroso e un accesso esterno minimo.