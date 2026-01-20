Presentazione di IBM Sovereign Core

Software sovrano appositamente progettato per aziende, amministrazioni pubbliche e fornitori di servizi per creare, implementare e gestire ambienti predisposti per l'AI.

Iscriviti alla lista d'attesa Leggi il blog dell'annuncio

Unisciti a noi in occasione del prossimo IBM Tecnologia Summit

Scopri come IBM Sovereign Core aiuta le organizzazioni a raggiungere la sovranità verificabile e il controllo operativo.

Registrati ora

Costruito per la sovranità. Progettato per l'innovazione.
 

Software pre-progettato che garantisce una sovranità dimostrabile, garantendo l'autonomia e il controllo necessari per gestire rapidamente workload sovrani e AI, con agilità simile al cloud, conformità integrata e distribuzione semplificata e scalabile.

 
Implementato all'interno del tuo ambiente sovrano (on-premise, gestito dal fornitore di servizi o isolato/air-gapped)
Piano di controllo gestito dal cliente, in modo che le organizzazioni mantengano un'autorità operativa diretta.
Identità integrata, chiavi, registrazione, prove di conformità
L'inferenza e gli agenti AI vengono eseguiti interamente all'interno del perimetro di IBM Sovereign Core.
Funzionalità

La sovranità viene imposta architettonicamente, non contrattualmente. Il controllo non dipende da un piano di controllo gestito dal provider o da sovrapposizioni di criteri: è incorporato direttamente nel software.

Rende operativa la sovranità per l'era dell'AI definendo dove avviene l'inferenza, chi controlla i modelli e come le decisioni vengono registrate e tracciate, all'interno del boundary di IBM Sovereign Core. Non si tratta solo di residenza dei dati per AI: si tratta di governance e responsabilità al tempo di esecuzione.

Consente implementazioni rapide e ripetibili tramite automazione, permettendo alle organizzazioni di espandere le capacità sovrane con funzionalità multi-tenant e di accelerare il time to value entro pochi giorni dall'implementazione.

Benefici

Fotografia di mani che impilano grandi blocchi rossi e neri a sinistra e un blocco giallo a destra con le seguenti etichette visibili: "Cloud Pak for Watson AIOps", "OpenShift", "Red Hat OpenShift", "IBM Cloud" e "Business transformation"
Riduci le dipendenze tecnologiche

Mantieni autonomia e controllo anche quando cambiano normative o fornitori, grazie a una base open source basata su Red Hat OpenShift.
Donna d'affari che organizza documenti alla scrivania mentre lavora a un laptop in un ambiente d'ufficio luminoso, con una tazza da caffè e libri a portata di mano
Produci automaticamente prove pronte per l'audit

Automazione dell'identità e della sicurezza integrata, con acceleratori precostituiti per le normative regionali applicabili, per eliminare la raccolta manuale delle prove.
Sviluppatore software che lavora su un computer con doppi monitor che visualizzano codice in una stanza poco illuminata
Esegui AI all'interno della tua regione

Implementa inferenze LLM e agenti all'interno del tuo boundary sovrano utilizzando un set di strumenti reso accurato e auto-fornito con agenti pronti all'uso e Project Bob (l'ambiente di sviluppo basato su AI di IBM).
Fotografia di un uomo che lavora su un laptop in un ufficio moderno
Accelera l'implementazione sovrana

Installa e configura rapidamente un piano di controllo sovrano con configurazione automatica di componenti integrati per sicurezza, conformità e resilienza.
Fotografia di un tecnico che lavora in una sala server
Implementa con hardware opzionali

Porta con te il tuo hardware e implementalo negli ambienti che preferisci, da quelli isolati a quelli regolamentati che richiedono un controllo rigoroso e un accesso esterno minimo.
Fotografia dei corridoi dei data center
Amplia gli investimenti esistenti

Utilizza infrastrutture, piattaforme e strumenti operativi esistenti su ambienti on-premise, in-region cloud o gestiti da partner

Inizia a creare con IBM Sovereign Core

Iscriviti alla nostra lista d'attesa e sii tra i primi a scoprire come la sovranità verificabile e l'innovazione dell'AI possono collaborare attraverso il giusto software sovrano predisposto per l'AI.
Iscriviti e approfitta di:
- Accesso anticipato a IBM Sovereign Core
- Esperienze pratiche di prodotto e procedure dettagliate sull'architettura
- Ciclo di feedback diretto con i team di prodotto IBM