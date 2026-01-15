Presentazione di IBM® Sovereign Core: una nuova base software per la sovranità

All'interno dei confini della sovranità, le organizzazioni possono distribuire cluster basati su CPU e GPU, portare modelli aperti o proprietari approvati e governare l'accesso a modelli, strumenti e fonti di conoscenza tramite gateway controllati. L'inferenza AI e le applicazioni basate su agenti vengono eseguite localmente, senza esportare dati o telemetria a fornitori esterni. Ma è altrettanto importante che IBM Sovereign Core imponga la sovranità in tempo di esecuzione, non solo in tempo di configurazione. L'identità, l'accesso, l'utilizzo del modello e l'attività operativa sono costantemente monitorati e registrati, creando una chiara traccia di audit per i sistemi di AI che operano in ambiti ad alto impatto e regolamentati.