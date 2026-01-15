Presentazione di IBM® Sovereign Core: una nuova base software per la sovranità

A partire da febbraio, IBM Sovereign Core sarà disponibile come anteprima tecnica, mentre la disponibilità generale completa è prevista per la metà del 2026.
IBM Sovereign Core è un software "sovereign-by-design" pronto per l'AI che consente a imprese, governo e fornitori di servizi di distribuire e operare ambienti pronti per l'AI rapidamente e su larga scala—estendendo gli investimenti esistenti in infrastrutture e piattaforme, con pieno controllo su dati, operazioni e governance.
Per anni, le discussioni sulla sovranità digitale si sono concentrate principalmente sulla residenza dei dati. L'AI ha cambiato radicalmente quel modello. I sistemi di AI moderni operano continuamente in fase di esecuzione, dipendono da dati e modelli sensibili e introducono nuovi obblighi normativi in materia di responsabilità, verificabilità e governance.
Di conseguenza, oggi la sovranità si estende oltre il luogo in cui risiedono i dati, e include:
È necessario un cambiamento architettonico fondamentale: quello in cui la sovranità è una proprietà intrinseca della piattaforma stessa, non una promessa contrattuale o una variante di implementazione. Essa deve fornire:
Con un approccio fondamentalmente diverso al modo in cui implementare, gestire e dimostrare la sovranità, abbiamo costruito IBM Sovereign Core basandoci su tre principi fondamentali che modellano il software end-to-end:
Con IBM Sovereign Core, la sovranità viene applicata a livello architettonico, non contrattuale. Il controllo non si basa su sovrapposizioni di policy o piani di controllo gestiti dal provider, ma su controlli automatici sempre attivi e piani di controllo di proprietà dell'utente. Si basa su tecnologie aperte e trasparenti Red Hat OpenShift, con software air-gap che funziona come SaaS ma è completamente sotto la gestione dell'azienda e dell'autorità locale. Identità, chiavi di crittografia, registri, telemetria e prove di audit rimangono interamente entro i confini della sovranità. Le funzionalità di conformità continue sono integrate direttamente nel software, così da permettere alle organizzazioni di produrre prove pronte per i regolatori su richiesta, senza processi manuali guidati da audit.
All'interno dei confini della sovranità, le organizzazioni possono distribuire cluster basati su CPU e GPU, portare modelli aperti o proprietari approvati e governare l'accesso a modelli, strumenti e fonti di conoscenza tramite gateway controllati. L'inferenza AI e le applicazioni basate su agenti vengono eseguite localmente, senza esportare dati o telemetria a fornitori esterni. Ma è altrettanto importante che IBM Sovereign Core imponga la sovranità in tempo di esecuzione, non solo in tempo di configurazione. L'identità, l'accesso, l'utilizzo del modello e l'attività operativa sono costantemente monitorati e registrati, creando una chiara traccia di audit per i sistemi di AI che operano in ambiti ad alto impatto e regolamentati.
IBM Sovereign Core offre un piano di controllo gestito dal cliente che può essere distribuito rapidamente e gestito in modo coerente su larga scala, consentendo ai team centrali localizzati di gestire migliaia di core e centinaia di nodi con requisiti e controlli sovrani diversi da un unico piano di controllo unico. La configurazione automatizzata di identità, sicurezza e conformità è integrata fin dall'inizio, mentre il provisioning self-service per CPU, GPU, VM e ambienti di inferenza AI consente un'implementazione ripetibile nei modelli multi-tenant gestiti dall'azienda e dai partner, senza dover sacrificare il controllo.
Basato su tecnologie aperte e di livello aziendale come Red Hat OpenShift, IBM Sovereign Core consente alle organizzazioni di estendere gli investimenti esistenti attraverso infrastrutture, piattaforme e strumenti operativi—sia on-premise, cloud o ambienti gestiti da partner. La sovranità si stabilisce senza ripristinare la base Tecnologia o richiedere ricostruzioni greenfield.
La sovranità è una proprietà intrinseca dell'architettura stessa, che offre flessibilità hardware e infrastrutturale:
Tramite l'architettura di IBM Sovereign Core, i clienti avranno a disposizione:
IBM Sovereign Core trasforma la sovranità in una funzionalità operativa. Incorporando controllo, dimostrabilità e governance dell'AI direttamente nel software, consente alle organizzazioni di operare ambienti di AI che bilanciano il progresso tecnologico con un'autorità dimostrabile sui loro sistemi.
Grazie a IBM Sovereign Core, le organizzazioni avranno un'esperienza di benefici reali:
A partire da febbraio, IBM Sovereign Core sarà disponibile come anteprima tecnica, mentre la disponibilità generale completa è prevista per la metà del 2026. Scopri come IBM Sovereign Core aiuta le organizzazioni a raggiungere la sovranità verificabile e il controllo operativo nel nostro prossimo IBM Technology Summit, in programma per il 27 gennaio 2026.
Iscriviti alla lista d’attesa per l’anteprima tecnica
1 Un confine sovrano è il perimetro applicabile dove dati, AI e operazioni della piattaforma sono pienamente controllate, governate e verificabili sotto un'unica giurisdizione, senza bisogno di piani di controllo esterni o autorità legali straniere.