Presentazione di IBM® Sovereign Core: una nuova base software per la sovranità

A partire da febbraio, IBM Sovereign Core sarà disponibile come anteprima tecnica, mentre la disponibilità generale completa è prevista per la metà del 2026.

Pubblicato il 15 gennaio 2026
IBM Sovereign Core è un software "sovereign-by-design" pronto per l'AI che consente a imprese, governo e fornitori di servizi di distribuire e operare ambienti pronti per l'AI rapidamente e su larga scala—estendendo gli investimenti esistenti in infrastrutture e piattaforme, con pieno controllo su dati, operazioni e governance.

La strada da seguire: la sovranità come proprietà del sistema

Per anni, le discussioni sulla sovranità digitale si sono concentrate principalmente sulla residenza dei dati. L'AI ha cambiato radicalmente quel modello. I sistemi di AI moderni operano continuamente in fase di esecuzione, dipendono da dati e modelli sensibili e introducono nuovi obblighi normativi in materia di responsabilità, verificabilità e governance.

Di conseguenza, oggi la sovranità si estende oltre il luogo in cui risiedono i dati, e include:

  • Chi gestisce la piattaforma e sotto quale autorità
  • Dove funzionano i modelli AI e come viene governata l'inferenza 
  • Chi ha accesso amministrativo e come viene applicato
  • In che modo la conformità può essere dimostrata in modo continuo, non solo documentata

È necessario un cambiamento architettonico fondamentale: quello in cui la sovranità è una proprietà intrinseca della piattaforma stessa, non una promessa contrattuale o una variante di implementazione. Essa deve fornire:

  1. Piani di controllo gestiti dal cliente: le organizzazioni mantengono l'autorità operativa diretta sulla gestione della piattaforma, sulle decisioni di implementazione e sulle configurazioni dei sistemi senza l'intermediazione da parte dei fornitori.
  2. Identità e chiavi all'interno dei confini: tutte le chiavi di autenticazione, autorizzazione, crittografia e gestione degli accessi rimangono all'interno dei confini sotto il controllo del cliente.
  3. Registri e telemetria locali: i dati operativi completi, la telemetria del sistema e gli audit trail sono generati, archiviati e gestiti interamente all'interno dei confini della sovranità.1
  4. Inferenza AI governata: la distribuzione dei modelli AI, l'esecuzione dell'inferenza e le operazioni avvengono sotto la governance locale, con una tracciabilità e una supervisione complete.

Presentazione di IBM Sovereign Core: un approccio fondamentalmente diverso

Con un approccio fondamentalmente diverso al modo in cui implementare, gestire e dimostrare la sovranità, abbiamo costruito IBM Sovereign Core basandoci su tre principi fondamentali che modellano il software end-to-end:

1. La sovranità è una funzionalità della piattaforma e deve essere dimostrabile

Con IBM Sovereign Core, la sovranità viene applicata a livello architettonico, non contrattuale. Il controllo non si basa su sovrapposizioni di policy o piani di controllo gestiti dal provider, ma su controlli automatici sempre attivi e piani di controllo di proprietà dell'utente. Si basa su tecnologie aperte e trasparenti Red Hat OpenShift, con software air-gap che funziona come SaaS ma è completamente sotto la gestione dell'azienda e dell'autorità locale. Identità, chiavi di crittografia, registri, telemetria e prove di audit rimangono interamente entro i confini della sovranità. Le funzionalità di conformità continue sono integrate direttamente nel software, così da permettere alle organizzazioni di produrre prove pronte per i regolatori su richiesta, senza processi manuali guidati da audit.

2. La sovranità dell'AI è una proprietà di sistema di prima classe

All'interno dei confini della sovranità, le organizzazioni possono distribuire cluster basati su CPU e GPU, portare modelli aperti o proprietari approvati e governare l'accesso a modelli, strumenti e fonti di conoscenza tramite gateway controllati. L'inferenza AI e le applicazioni basate su agenti vengono eseguite localmente, senza esportare dati o telemetria a fornitori esterni. Ma è altrettanto importante che IBM Sovereign Core imponga la sovranità in tempo di esecuzione, non solo in tempo di configurazione. L'identità, l'accesso, l'utilizzo del modello e l'attività operativa sono costantemente monitorati e registrati, creando una chiara traccia di audit per i sistemi di AI che operano in ambiti ad alto impatto e regolamentati.

3. La sovranità è resa operativa per la velocità e la scalabilità

IBM Sovereign Core offre un piano di controllo gestito dal cliente che può essere distribuito rapidamente e gestito in modo coerente su larga scala, consentendo ai team centrali localizzati di gestire migliaia di core e centinaia di nodi con requisiti e controlli sovrani diversi da un unico piano di controllo unico. La configurazione automatizzata di identità, sicurezza e conformità è integrata fin dall'inizio, mentre il provisioning self-service per CPU, GPU, VM e ambienti di inferenza AI consente un'implementazione ripetibile nei modelli multi-tenant gestiti dall'azienda e dai partner, senza dover sacrificare il controllo.

Basato su tecnologie aperte e di livello aziendale come Red Hat OpenShift, IBM Sovereign Core consente alle organizzazioni di estendere gli investimenti esistenti attraverso infrastrutture, piattaforme e strumenti operativi—sia on-premise, cloud o ambienti gestiti da partner. La sovranità si stabilisce senza ripristinare la base Tecnologia o richiedere ricostruzioni greenfield.

L'architettura di IBM Sovereign Core

La sovranità è una proprietà intrinseca dell'architettura stessa, che offre flessibilità hardware e infrastrutturale:

Figura 1: Panoramica dell'architettura di IBM Sovereign Core Figura 1: Panoramica dell'architettura di IBM Sovereign Core

Tramite l'architettura di IBM Sovereign Core, i clienti avranno a disposizione:

  1. Portale: fornisce l'esperienza utente del control plane.
  2. Opzionalità hardware: astrazione dell'infrastruttura e flessibilità hardware tramite OpenShift e virtualizzazione OpenShift.
  3. Operazioni e orchestrazione: fornisce il coordinamento automatizzato dei workflow della piattaforma.
  4. Compliance Center: fornisce funzionalità di governance, gestione del rischio e conformità per la piattaforma.
  5. Catalogo: una raccolta curata di acceleratori atomici che consentono ai proprietari di applicazioni di distribuire e gestire applicazioni tradizionali e basate su AI.
Figura 2: IBM Sovereign Core Architecture: visione dettagliata e completa. Una soluzione logica single pane of glass che offre flessibilità, coerenza e sicurezza per ospitare e gestire applicazioni tradizionali e AI Figura 2: IBM Sovereign Core Architecture: visione dettagliata e completa. Una soluzione logica single pane of glass che offre flessibilità, coerenza e sicurezza per ospitare e gestire applicazioni tradizionali e AI

Cosa significa questo per le organizzazioni?

IBM Sovereign Core trasforma la sovranità in una funzionalità operativa. Incorporando controllo, dimostrabilità e governance dell'AI direttamente nel software, consente alle organizzazioni di operare ambienti di AI che bilanciano il progresso tecnologico con un'autorità dimostrabile sui loro sistemi.

Grazie a IBM Sovereign Core, le organizzazioni avranno un'esperienza di benefici reali:

  • Operare sotto l'autorità sovrana: il controllo operativo è trasferito all'organizzazione o all'operatore sovrano, non esteso dall'esterno del confine.
  • Dimostrare la conformità e la sovranità attraverso le operazioni. Ciò consente alle organizzazioni di dimostrare sia la sovranità che il livello di conformità su richiesta, utilizzando prove operative anziché affidarsi a audit periodici, attestazioni statiche o report manuali.
  • Esecuzione AI interamente all'interno dei confini, con governance in fase di esecuzione. La sovranità dell'AI viene applicata in tempo di esecuzione, governando dove avviene l'inferenza, chi controlla i modelli e come le decisioni vengono registrate, tracciate e revisionate.
  • Muoversi con un'agilità simile al cloud, senza perdere il controllo. Riducendo l'ingegneria su misura e i costi operativi correnti, IBM Sovereign Core consente alle organizzazioni di gestire ambienti sovrani per workload sensibili o AI.
  • Preservare l'indipendenza a lungo termine. Progettato per la sostituibilità e il funzionamento ibrido, IBM Sovereign Core stabilisce la sovranità come base per la scelta a lungo termine, la portabilità e l'indipendenza architettonica: in questo modo consente alle organizzazioni di continuare a sfruttare gli investimenti esistenti in infrastrutture e piattaforme mantenendo al contempo la piena autorità operativa sugli ambienti sovrani.
  • Distribuire con flessibilità: implementa la piattaforma con autorità operativa diretta, oppure collabora con fornitori di servizi locali affidabili per gestire l'ambiente. I fornitori di servizi IT possono utilizzare IBM Sovereign Core come base standardizzata per fornire servizi di cloud sovrano e AI su larga scala.
  • Estendere gli investimenti esistenti: utilizzare l'infrastruttura, le piattaforme e gli strumenti operativi esistenti tra ambienti on-premise, cloud in-region o gestiti da partner.

Mettere al lavoro le operazioni sovrane

A partire da febbraio, IBM Sovereign Core sarà disponibile come anteprima tecnica, mentre la disponibilità generale completa è prevista per la metà del 2026. Scopri come IBM Sovereign Core aiuta le organizzazioni a raggiungere la sovranità verificabile e il controllo operativo nel nostro prossimo IBM Technology Summit, in programma per il 27 gennaio 2026. 

Priya Srinivasan

General Manager

IBM Software

Note a piè di pagina

1 Un confine sovrano è il perimetro applicabile dove dati, AI e operazioni della piattaforma sono pienamente controllate, governate e verificabili sotto un'unica giurisdizione, senza bisogno di piani di controllo esterni o autorità legali straniere.