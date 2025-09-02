Rendering astratto con forme rettangolari e circolari blu e bianche in un motivo a griglia

Servizi di consulenza per dati e AI

Scala con successo l'AI con la strategia, la sicurezza, la governance e i dati giusti

L'AI giusta, implementata in modo responsabile

Prepara i tuoi dati per il futuro

Passare dalla produttività alle prestazioni con l'agentic AI

Migliorare l'automazione e le operazioni IT con la gen AI

Sblocca tutto il potenziale del tuo business con l'AI

IBM Consulting aiuta i clienti a "fare l'AI giusta" per creare valore in tutta l'azienda e a "fare l'AI bene" per ridurre i rischi nella creazione del valore. Che tu voglia investire in tecnologie avanzate come l'agentic AI o semplicemente preparare la tua base di dati per l'AI generativa, ti incontriamo nel punto in cui ti trovi ora, indipendentemente dalle tue attuali competenze o tecnologie. Rendendo accurati i dati e la strategia AI della tua organizzazione, possiamo aiutarti a creare un vantaggio competitivo duraturo con un'AI responsabile e scalabile.
Strategia e consulenza 

Aiutando i nostri clienti a creare la giusta strategia di AI, li mettiamo in condizione di allineare e guidare la strategia aziendale con il potenziale trasformativo di un'AI responsabile basata sui dati aziendali. 

 Soluzioni basate su AI

Aiutiamo i clienti progettando, costruendo e scalando soluzioni di AI e agentic AI all'avanguardia che accelerano gli imperativi strategici, consentendo ai team di fidarsi dei modelli AI che li supportano. 

 Preparare i dati per l'AI

Il nostro lavoro di trasformazione dei dati converte gli ecosistemi di dati legacy e frammentati in piattaforme di dati agili e moderne, progettate per la scalabilità, la velocità e l'impatto aziendale e in grado di sbloccare tutto il potere dei dati necessari per l'era dell'AI.

 Ridurre i rischi della trasformazione e adozione dell'AI

Gli accurati framework di governance dell'AI, i programmi di apprendimento applicato basati sui ruoli, i programmi di addestramento e aggiornamento dell'AI, la pianificazione strategica delle comunicazioni e la gestione del cambiamento migliorano le funzionalità e la realizzazione del valore.

Creazione di una strategia dei dati per l'AI aziendale

In questo episodio della AI Academy, Cathy Reese spiega la necessità di una strategia dei dati pronta per l'AI avanzata.

Guarda l'episodio

I nostri esperti

Primo piano di Phaedra Boinodiris
Global Leader for Trustworthy AI, IBM Consulting

Phaedra Boinodiris
Primo piano di Francesco Brenna
Senior Partner & VP, AI Integration, IBM Consulting

Francesco Brenna
Primo piano di Matt Candy
Global Managing Partner, Strategy and Transformation, IBM Consulting

Matt Candy
Primo piano di Javier Olaizola Casin
Global Managing Partner Hybrid Cloud and Data, IBM Consulting

Javier Olaizola Casin
Primo piano di Tony Giordano
Senior Partner e vicepresidente, Data Transformation, IBM Consulting

Tony Giordano
Primo piano di Manish Goyal
Senior Partner - Global AI & Analytics Leader, IBM Consulting

Manish Goyal
Primo piano di Cathy Reese
Senior Partner, Data & AI Public Service Line Leader, IBM Consulting

Cathy Reese
Primo piano di Shobhit Varshney
Head of Data & AI, VP & Sr. Partner, IBM Consulting

Shobhit Varshney

Casi d'uso

Persona che analizza grafici digitali su un laptop
Sblocca produttività e crescita con la trasformazione della finanza basata su AI

Trasforma le operazioni finanziarie con efficienza, integrazione e conformità basate su AI per favorire la crescita aziendale, ottenendo al contempo una riduzione dei costi complessivi.

 Maggiori informazioni
Persona che lavora con una macchina robotizzata in fabbrica
Ripensa il funzionamento della tua attività

Promuovi la business transformation della tua azienda con l'automazione estrema.

 Maggiori informazioni
Dipendenti che discutono di un nuovo progetto aziendale in ufficio
Servizi di consulenza per la trasformazione delle risorse umane e dei talenti

Reinventa e modernizza l'HR con l'AI al centro per ottenere risultati aziendali migliori e sbloccare il potenziale dei dipendenti e del business. 

 Maggiori informazioni
Due piattaforme, una con una donna di fronte all'icona di uno scudo di sicurezza e la seconda con un uomo di fronte allo schermo di un computer
Servizi di consulenza sulla cybersecurity

I nostri servizi di consulenza, integrazione e sicurezza gestita ti aiutano a utilizzare l'AI nel modo giusto. 

 Maggiori informazioni
Colleghi in una sala riunioni
Reinventa la tua strategia aziendale 

Aiutiamo i clienti ad aumentare il valore aziendale e a risolvere sfide complesse attraverso l'AI e altre tecnologie trasformative.

 Maggiori informazioni
Proprietario di un negozio sorridente che utilizza un tablet per elaborare la transazione con carta di credito con il cliente
Esperienza del cliente e trasformazione del marketing

Immagina, progetta e offri esperienze più personalizzate e ottimali durante l’intero percorso del cliente per sbloccare valore e favorire la crescita.

 Maggiori informazioni
Case study

Logo Virgin Money

Creare un banking assistant basato su AI per aumentare il coinvolgimento dei clienti di Virgin Money.

 Leggi il case study
Logo US Open

Rendere perfetta l'esperienza digitale degli US Open con potenti modelli di AI generativa.

 Maggiori informazioni sugli US Open
Logo British Sugar

Unificare dati e AI per ottimizzare le operazioni di British Sugar.

 Storia di successo di British Sugar
Logo del cliente Coca-Cola European Partners

Trasformare l'ottimizzazione del procurement con insight basati su AI.

 Esplora il case study di CCEP
Fasi successive

Vuoi sapere come IBM Consulting può aiutare la tua azienda? Rivolgiti a noi: ti contatteremo per rispondere alle tue domande, discutere di come i nostri servizi di consulenza aziendale possono aiutarti e spiegarti i prossimi passi.

Carriere in IBM Consulting