Servizi di consulenza per dati e AI

IBM Consulting aiuta i clienti a "fare l'AI giusta" per creare valore in tutta l'azienda e a "fare l'AI bene" per ridurre i rischi nella creazione del valore. Che tu voglia investire in tecnologie avanzate come l'agentic AI o semplicemente preparare la tua base di dati per l'AI generativa, ti incontriamo nel punto in cui ti trovi ora, indipendentemente dalle tue attuali competenze o tecnologie. Rendendo accurati i dati e la strategia AI della tua organizzazione, possiamo aiutarti a creare un vantaggio competitivo duraturo con un'AI responsabile e scalabile.
Aiutando i nostri clienti a creare la giusta strategia di AI, li mettiamo in condizione di allineare e guidare la strategia aziendale con il potenziale trasformativo di un'AI responsabile basata sui dati aziendali.
Aiutiamo i clienti progettando, costruendo e scalando soluzioni di AI e agentic AI all'avanguardia che accelerano gli imperativi strategici, consentendo ai team di fidarsi dei modelli AI che li supportano.
Il nostro lavoro di trasformazione dei dati converte gli ecosistemi di dati legacy e frammentati in piattaforme di dati agili e moderne, progettate per la scalabilità, la velocità e l'impatto aziendale e in grado di sbloccare tutto il potere dei dati necessari per l'era dell'AI.
Gli accurati framework di governance dell'AI, i programmi di apprendimento applicato basati sui ruoli, i programmi di addestramento e aggiornamento dell'AI, la pianificazione strategica delle comunicazioni e la gestione del cambiamento migliorano le funzionalità e la realizzazione del valore.
Creare un banking assistant basato su AI per aumentare il coinvolgimento dei clienti di Virgin Money.
Rendere perfetta l'esperienza digitale degli US Open con potenti modelli di AI generativa.
Unificare dati e AI per ottimizzare le operazioni di British Sugar.
Trasformare l'ottimizzazione del procurement con insight basati su AI.
IBM ha sviluppato un'alleanza unica con Adobe in un ecosistema che include tecnologia e servizi. Con un approccio all'avanguardia nel settore, capacità di consulenza approfondite per tutti e tre i cloud Adobe, soluzioni Adobe proprietarie e una reputazione nella gestione di alcuni dei progetti più complessi nell'ecosistema dei clienti Adobe.
Sblocca il pieno potenziale di Microsoft Cloud con la nostra guida esperta e le nostre soluzioni su misura. Affidati a IBM Consulting facilitare la migrazione, la modernizzazione e la gestione su Microsoft Cloud, con il supporto dell'AI e di 30 anni di esperienza di partnership.
Siamo un partner globale riconosciuto in ogni continente:
Snowflake offre una piattaforma basata su cloud per l'analytics e la gestione dei dati. Consente alle organizzazioni di memorizzare, gestire e analizzare grandi quantità di dati su più cloud pubblici, supportando attività come data warehouse, data lake, data engineering, data science e sviluppo e condivisione di applicazioni. I suoi servizi sono utilizzati dai settori che richiedono analytics e gestione dei dati
