Dopo aver costruito uno dei primi gemelli digitali nella produzione di zucchero, British Sugar è in prima linea nell'innovazione tecnologica del settore. L'azienda ha registrato una riduzione del 20% del tempo impiegato per la comprensione manuale di dati e informazioni, grazie all'uso di tecnologie avanzate e all'automazione delle attività. Questa trasformazione ha migliorato importanti processi decisionali in ambienti sensibili al fattore tempo. Ora, i suoi dipendenti sono liberi di concentrarsi su attività di alto valore, tra cui l'analisi della causa principale, la gestione proattiva e altro ancora. Inoltre, la trasformazione digitale ha consentito anche una migliore visibilità degli inventari dei fornitori, riducendo l'esaurimento delle scorte e migliorando l'affidabilità complessiva della supply chain, un vantaggio significativo rispetto al controllo manuale delle scorte.

I sistemi connessi che sono stati costruiti hanno inoltre eliminato i silos e incrementato l'efficienza della produzione, consentendo così regolazioni in tempo reale e una riduzione degli interventi manuali. Le funzionalità autonome hanno cambiato le carte in tavola, abbattendo i tempi di inattività non pianificati e riducendo del 20% il tempo medio per risolvere i problemi di produzione. L'azienda ha assistito anche a dei progressi in termini di affidabilità della supply chain. Grazie all'analytics predittiva, la condivisione dei dati in tempo reale con i fornitori ha migliorato la pianificazione logistica e ridotto del 10% i costi delle materie prime utilizzate nei processi di depurazione. Queste innovazioni contribuiranno a mantenere le fabbriche completamente rifornite di barbabietole da zucchero, anche durante le perturbazioni meteorologiche.

I progressi che ha apportato porteranno anche a meno sprechi e successive lavorazioni, migliorando così la coerenza della qualità del prodotto e il proprio quoziente di sostenibilità. Il tempo decisionale è diminuito del 25% con insight sui dati in tempo reale e gli ostacoli operativi sono diminuiti del 50% utilizzando il gemello digitale della supply chain nelle analisi finanziarie e di processo "what-if".

Con l'introduzione di una modellazione estesa, British Sugar ha assimilato le conoscenze del personale senior e mitigato il rischio di perdita di conoscenze tecniche. Dopo aver integrato direttamente un sottoinsieme dei suoi modelli nei sistemi di controllo dei dati, gli aggiustamenti completamente autonomi alle aggiunte nel processo di purificazione dello zucchero hanno ottenuto risultati efficaci, aumentando la produttività e riducendo i costi delle materie prime. Ora, con la tecnologia per trasformare il modo in cui l'azienda diffonde informazioni e dati, British Sugar prevede di dimezzare quasi la metà del tempo impiegato dai nuovi dipendenti per diventare esperti produttori di zucchero. Ciò consente una transizione più agevole delle conoscenze e riduce l'onere per i decisori esperti, preservando le conoscenze tecniche critiche e garantendo un futuro più sostenibile per l'organizzazione.

British Sugar è pronta per miglioramenti sostenuti in termini di prestazioni e competitività a lungo termine stabilendo un framework per un miglioramento costante e utilizzando i framework di machine learning e funzionalità di AI per adattarsi alle mutevoli condizioni. L'azienda ha grandi piani per continuare a migliorarsi sempre di più, promuovendo l'innovazione e l'eccellenza nel settore dello zucchero.