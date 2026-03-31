Poiché il software, l'infrastruttura e le funzionalità di AI si globalizzano a una velocità senza precedenti, la sovranità digitale è emersa come una priorità strategica per i leader. Consigli di amministrazione, governi e aziende stanno rivalutando il modo in cui governano i dati, proteggono gli asset digitali critici e mantengono il controllo sulle tecnologie, preservando al contempo la propria resilienza economica e operativa. Questo white paper introduce il punto di vista di IBM sulla sovranità digitale e fornisce la chiarezza strategica necessaria per navigare con sicurezza in questo contesto in evoluzione.

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