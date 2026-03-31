Poiché il software, l'infrastruttura e le funzionalità di AI si globalizzano a una velocità senza precedenti, la sovranità digitale è emersa come una priorità strategica per i leader. Consigli di amministrazione, governi e aziende stanno rivalutando il modo in cui governano i dati, proteggono gli asset digitali critici e mantengono il controllo sulle tecnologie, preservando al contempo la propria resilienza economica e operativa. Questo white paper introduce il punto di vista di IBM sulla sovranità digitale e fornisce la chiarezza strategica necessaria per navigare con sicurezza in questo contesto in evoluzione.
Cosa troverai in questo documento:
Un briefing conciso sul perché la sovranità sia al centro della strategia aziendale, della competitività e della fiducia digitale.
Le forze che stanno rimodellando il modo in cui dati, infrastrutture e AI vengono governati e perché la sovranità è ora una priorità a livello di consiglio di amministrazione.
I principi fondamentali che consentono approcci responsabili e orientati al futuro alla sovranità a livello di dati, operazioni, tecnologia e AI.
Insight chiari e fruibili per aiutare i leader ad accelerare il processo decisionale e ad allineare gli obiettivi di sovranità con le priorità aziendali, normative e tecnologiche.