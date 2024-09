In IBM Space crediamo nell'innovazione che conta, e cioè creare una tecnologia all'avanguardia che porti al successo delle missioni nell'ultima frontiera e che migliorai la vita di tutti noi sulla Terra. Dopo aver collaborato con la NASA 50 anni fa per portare l'uomo sulla luna per la prima volta, oggi IBM promuove la nuova era dell'esplorazione aerospaziale con una rinnovata attenzione all'umanità e alla sostenibilità.

Grazie a una visione unificata di tecnologia, strategia e servizi attraverso la lente dello spazio, il nostro team risolve sfide aerospaziali complesse per conto di clienti e partner nell'ecosistema NewSpace, in rapida crescita.

Costruiamo insieme il futuro dello spazio.