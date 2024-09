"Nato dalla collaborazione di IBM e NASA, il modello watsonx.ai è stato progettato per convertire i dati satellitari in mappe ad alta risoluzione di inondazioni, incendi e altri cambiamenti del paesaggio per mostrare il passato del nostro pianeta e delinearne il futuro."

"La versione dell'anteprima del foundation model geospaziale di base e della suite di modelli messi a punto, tutti in esecuzione su watsonx.ai, sarà disponibile tramite IBM EIS.1 Riteniamo che questa versione sarà preziosa per data scientist, sviluppatori, ricercatori, e studenti."