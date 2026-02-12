I servizi critici, dalle reti energetiche ai sistemi sanitari, sono sempre più presi di mira da minacce basate su AI e da criminali informatici che superano le difese tradizionali. Peggio ancora, le minacce quantistiche sono imminenti e rendono potenzialmente obsoleti gli attuali metodi di crittografia. Ricerche interne dell'IBM Institute for Business Value suggeriscono che, nel 2024, si sono verificati circa 60 incidenti di cybersecurity nel settore pubblico. Nel frattempo, nel settore privato è stata osservato un valore mediano pari a 49,5.
Il volume degli attacchi informatici sta accelerando e i ritardi nella risposta possono comportare un'esposizione significativa. La ricerca dimostra che, fino al 2024, il governo ha impiegato 180 giorni per rilevare gli incidenti di cybersecurity. La sicurezza post-quantum e l'intelligence basata su AI non sono esigenze future, bensì sono requisiti immediati.
Gli attacchi automatizzati basati su AI si muovono più velocemente delle risposte manuali, rendendo essenziali, per sopravvivere, la threat intelligence in tempo reale e la risposta automatizzata agli incidenti. Per garantire la loro sicurezza, è essenziale un approccio completo che includa strategia e gestione dei rischi informatici, rilevamento e risposta alle minacce basati su AI, framework di sicurezza zero-trust, data lineage e crittografia per la conformità e l'automazione della risposta agli incidenti. Esplora come questi elementi chiave possono aiutare.
Una cybersecurity efficace inizia con una strategia solida. I servizi di strategia e gestione dei rischi informatici (CSR) offrono un approccio proattivo, permettendo alle organizzazioni di rendere operative la conformità alla cybersecurity e la gestione dei rischi normativi, fornendo servizi di governance personalizzati per i Chief Information Security Officer (CISO), i regolatori e i revisori e stabilendo strategie di riduzione del rischio e metriche di gestione centralizzate.
L'AI ha trasformato il panorama della cybersecurity. I sistemi di rilevamento delle minacce basati su AI monitorano continuamente il traffico di rete e il comportamento degli utenti, identificando anomalie che potrebbero indicare potenziali violazioni. Questi sistemi analizzano enormi quantità di dati in tempo reale, permettendo ai team di sicurezza del settore pubblico di agire in modo rapido e deciso. Ad esempio, l'AI può rilevare attacchi basati sull'identità all'infrastruttura governativa segnalando pattern di accesso o richieste di accesso insolite, migliorando la sicurezza e rendendo il workload degli analisti di sicurezza più efficiente.
Anche se non si tratta di un concetto nuovo, il modello zero-trust che opera sul principio "non fidarti di nulla, verifica tutto", resta il framework di cybersecurity di riferimento. Questo approccio garantisce che ogni richiesta di accesso sia accuratamente valutata, indipendentemente dalla sua origine.
Implementando un framework zero-trust, i governi possono imporre rigorosi controlli degli accessi, monitorare l'attività degli utenti e rispondere alle minacce in tempo reale. Grazie all'AI e all'apprendimento automatico, i framework zero-trust offrono una visibilità completa sull'accesso ai dati, aiutando a identificare e mitigare le potenziali minacce. Questa visibilità è completata dall'applicazione del principio fondamentale "non fidarti di nulla, verifica tutto" per ogni richiesta, indipendentemente dal luogo in cui si trova la rete. L'AI può valutare dinamicamente i punteggi di rischio per identità, dispositivi e applicazioni prima di concedere l'accesso.
Il rispetto dei requisiti normativi rappresenta una sfida significativa per le organizzazioni che gestiscono infrastrutture critiche, come le agenzie governative. La data lineage e la crittografia sono componenti essenziali di una solida strategia di conformità.
Il data lineage traccia il flusso dei dati all'interno di un'organizzazione, fornendo informazioni chiare sulla sua origine, sulla trasformazione e sullo storage.
La crittografia garantisce che i dati rimangano sicuri, sia durante il transito che a riposo, proteggendoli dagli accessi non autorizzati e garantendo la conformità a normative come FISMA, FedRAMP e GDPR. Traccia la provenienza dei dati end-to-end per soddisfare i requisiti di audit e isolare rapidamente i set di dati compromessi. Adotta algoritmi quantum-resistant (ad esempio crittografia basata su reticoli) per i dati a riposo e in transito.
In caso di incidente informatico, una risposta rapida e coordinata è fondamentale. L'automazione della risposta agli incidenti utilizza AI e machine learning per semplificare e accelerare il processo di risposta. Secondo una ricerca di IBM, nel 2024 in media 10 violazioni della sicurezza informatica sono rimaste non rilevate dalle organizzazioni del settore pubblico.
I sistemi automatizzati possono rilevare e rispondere alle minacce in tempo reale, riducendo i tempi necessari per contenere e risolvere gli incidenti. Playbook orchestrati che contengono, risolvono e documentano automaticamente gli incidenti in pochi minuti integrano IRA con i controlli ZTA per revocare immediatamente le credenziali compromesse e autenticare nuovamente gli utenti.
Proteggi i tuoi ambienti IT e i cittadini serviti dalla tua agenzia con soluzioni di cybersecurity basate sull’AI, indipendenti dalla piattaforma e integrabili con l'ecosistema esistente. Automatizza con asset AI collaudati e rispetta standard e normative. Implementa crawler basati sull’AI che analizzano continuamente forum underground alla ricerca di credenziali governative compromesse e codice di exploit. Automatizza il reset obbligatorio delle password e l’applicazione dell'autenticazione multifattoriale quando viene rilevata un’esposizione.
Con una profonda esperienza nel settore pubblico e soluzioni comprovate, possiamo aiutare le agenzie governative a creare una base che si adatti alle esigenze future e riduca la complessità. IBM è l'unica azienda di tecnologia che offre una piattaforma end-to-end di soluzioni e servizi di consulenza, portando ai clienti del settore pubblico competenze e le ultime tecnologie di dati, AI, infrastrutture e pratiche etiche per ottenere risultati concreti.
L'approccio zero-trust di IBM integra dati, gestione delle minacce e controlli delle identità per fornire una soluzione connessa che migliora visibilità e controllo. Allo stesso tempo, gli approcci CSR di IBM contribuiscono a proteggere i dati critici e a migliorare la resilienza organizzativa.
Costruisci le basi sicure di cui necessitano le tue iniziative di modernizzazione con le soluzioni di cybersecurity più adatte a te, senza blocco da fornitore e con servizi di consulenza efficienti. Otterrai risultati misurabili che proteggono il tuo ecosistema IT e i dati di dipendenti e cittadini.
