I servizi critici, dalle reti energetiche ai sistemi sanitari, sono sempre più presi di mira da minacce basate su AI e da criminali informatici che superano le difese tradizionali. Peggio ancora, le minacce quantistiche sono imminenti e rendono potenzialmente obsoleti gli attuali metodi di crittografia. Ricerche interne dell'IBM Institute for Business Value suggeriscono che, nel 2024, si sono verificati circa 60 incidenti di cybersecurity nel settore pubblico. Nel frattempo, nel settore privato è stata osservato un valore mediano pari a 49,5.

Il volume degli attacchi informatici sta accelerando e i ritardi nella risposta possono comportare un'esposizione significativa. La ricerca dimostra che, fino al 2024, il governo ha impiegato 180 giorni per rilevare gli incidenti di cybersecurity. La sicurezza post-quantum e l'intelligence basata su AI non sono esigenze future, bensì sono requisiti immediati.

Gli attacchi automatizzati basati su AI si muovono più velocemente delle risposte manuali, rendendo essenziali, per sopravvivere, la threat intelligence in tempo reale e la risposta automatizzata agli incidenti. Per garantire la loro sicurezza, è essenziale un approccio completo che includa strategia e gestione dei rischi informatici, rilevamento e risposta alle minacce basati su AI, framework di sicurezza zero-trust, data lineage e crittografia per la conformità e l'automazione della risposta agli incidenti. Esplora come questi elementi chiave possono aiutare.