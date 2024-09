Nel 1620, consapevoli della grande sfida che li attendeva, 102 passeggeri della Mayflower originale salparono per un viaggio avventuroso da Plymouth, in Inghilterra, alla volta del Nuovo Mondo, animati dalla speranza di un futuro migliore. E nel 2016, quando tutta la comunità di Plymouth si radunò per discutere come commemorare l'imminente 400° anniversario del viaggio della Mayflower, l'innato senso di sfida verso il mare e il nuovo stimolo per le scoperte avevano spinto Phaneuf ad alzarsi in piedi e fare una domanda: "Perché non usare quest'opportunità per fare un passo nel futuro, piuttosto che ricordare il passato?"

Phaneuf si era trasferito nel Regno Unito qualche anno prima e aveva fondato la MSUBs, un'azienda che progetta e costruisce mini-sottomarini, principalmente per i settori della sicurezza e della difesa. Da tempo si stava interessando ai sistemi autonomi, ma non aveva ancora rivolto la sua attenzione a una nave. Ora invece ha colto l'opportunità.

"Quando nella città di Plymouth si è iniziato a parlare della costruzione di una replica della Mayflower originale, Phaneuf ha dichiarato: "Ce n'è già una nel Massachusetts — ci sono cresciuto non troppo lontano. Dovremmo invece parlare dei prossimi 400 anni dell'impresa marittima. Lasciamoci ispirare da ciò che hanno fatto i Pellegrini e lanciamoci verso un nuovo inizio."

Per Phaneuf questa era l'occasione ideale per presentare la sua idea: una nave autonoma e senza equipaggio che avrebbe attraversato l'Atlantico, ripercorrendo la rotta della Mayflower originale e condotto ricerche fondamentali nell'oceano durante il viaggio e anche nel futuro. "Fu allora che nacque l'idea della nave autonoma Mayflower", afferma Phaneuf. "Noi abbreviamo il nome in MAS."

Alla base della visione di Phaneuf per la MAS c'è la crescente necessità di avere maggiori conoscenze scientifiche sull'oceano. "Nonostante due terzi della superficie del nostro pianeta siano coperti d'acqua, ne abbiamo esplorato meno del 5%", afferma. "Questa mancanza di conoscenza dovrebbe spaventarci perché l'oceano controlla l'intero clima del nostro pianeta."