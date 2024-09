Con IBM® Maximo Application Suite puoi sfruttare al meglio i soldi dei contribuenti e migliorare l'approccio nella gestione della manutenzione con un software di gestione degli asset infrastrutturali basato su IoT, cloud e AI. Monitora i dati sugli asset e utilizza insight sulle prestazioni per prendere decisioni più rapide e più intelligenti che contribuiranno a migliorare la sicurezza e i servizi.

Per le agenzie governative locali, statali o federali, IBM Maximo Application Suite si integra con i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP, enterprise resource planning) e di gestione del capitale umano (HCM, human capital management) per monitorare l'inventario degli asset, migliorare le funzionalità di gestione del rischio, semplificare le operazioni e supportare la conformità a salute, sicurezza e ambiente (HSE, health, safety and environment). Gestisci centralmente gli asset—tra cui motori, pompe, camion, strade, ponti, tunnel e strutture—e automatizza i workflow di manutenzione, ispezione e riparazione da un'unica piattaforma.