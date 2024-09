Nessuno aveva mai costruito una piattaforma di test ingegneristici per un sistema come AGS, con i rigorosi requisiti della NATO per la standardizzazione, la sicurezza e il reporting. Tuttavia un team di scienziati e ingegneri in Polonia, con molti anni di esperienza nel settore della difesa, ha visto in AGS un'opportunità significativa per contribuire alla missione della NATO.

"Il progetto AGS BattleLab, un ambiente di prova costante per lo sviluppo del sistema AGS, è stata una nostra idea", afferma Jaroslaw Sulkowski, Chief of C4ISR Systems Integration, presso l'Istituto di Tecnologia dell'Aeronautica Militare - Polonia (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych). “La nostra proposta ha inoltre previsto elementi completamente nuovi nel segmento di terra, basati sull’ambiente di simulazione”.

"I prodotti e i servizi che creiamo sono riconosciuti oltre i confini del nostro paese e l'istituto è diventato lo showcase dell'ingegneria polacca", afferma Krzysztof Wierzbicki, Head of Test and Verification dell'Istituto di Tecnologia dell'Aeronautica Militare. "Quando la nostra proposta alla NATO per un ambiente di prova AGS BattleLab è stata accettata, ci siamo messi subito al lavoro su questo progetto di alto profilo, che aveva anche una scadenza ravvicinata di 31 mesi."