Per sostenere il proprio impegno nello sviluppo dei prodotti, Lumen Freedom ha deciso di collaborare con il Business Partner IBM Olive Grove IT per implementare i software IBM® Engineering Requirements Management DOORS® Next e IBM Engineering Lifecycle Management (ELM).

"Abbiamo esaminato alcuni strumenti", ricorda Eliott. "Abbiamo valutato i pro e i contro e, dato che DOORS Next ed ELM sono essenzialmente lo standard nel settore automobilistico, abbiamo scelto IBM come nostra toolchain preferita." Con DOORS Next come componente centrale del ciclo di vita di ELM, Lumen Freedom è ora in grado di acquisire, tracciare e analizzare i requisiti meccanici, hardware e software durante l'intero processo di sviluppo del prodotto, comprese eventuali varianti specifiche del cliente.

"Pur essendo una piccola azienda, dovevano affrontare una sfida particolarmente complessa", aggiunge Davyd Norris, fondatore di Olive Grove IT. "E poiché ELM potrebbe essere fornito con un modello SaaS [software as a service], non c'è bisogno di amministratori di sistema per il supporto dello strumento ora o in futuro."

Lumen Freedom utilizza, a sua volta, il software Engineering Lifecycle Management per stabilire una tracciabilità standardizzata nelle attività di test, monitoraggio dei difetti, convalida e workflow complessivo. "Lo utilizziamo quotidianamente come Scrum Board", spiega Tony Rocco, Innovation and Technology Manager di Lumen Freedom. “Mantiene tutti connessi e promuove una visione condivisa durante tutto il programma di produzione. Non abbiamo tempo per commettere errori o ripetere attività e l'Engineering Lifecycle Management ci permette di farle come si deve da subito."

Wilson aggiunge: "È come uno strumento di gestione per le persone. Suddivide le attività all'interno di team isolati e consente una gestione incrociata più inclusiva. Pertanto, quando ci concentriamo sul braccio destro del modello V, e sulla qualità delle nostre offerte, possiamo risalire a ciascun requisito di ciascuna fase del processo e assicurarci che questi si riflettano nelle nostre versioni finali durante tutto il processo di convalida e di verifica."

Allo stesso tempo, Olive Grove fornisce un servizio di coaching continuo e competenze di prodotto per i metodi Agile Systems Engineering al fine di aiutare ulteriormente la semplificazione dei processi di sviluppo. "Il nostro rapporto con Olive Grove ha funzionato molto bene", osserva Rocco. "La flessibilità del software IBM era tale per cui risultava poco intuitivo il modo di utilizzo dello strumento. Ma Olive Grove ha introdotto la metodologia e il supporto backend per adattare lo strumento alle nostre precise esigenze. Non ci saremmo riusciti senza Olive Grove.”