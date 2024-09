Siamo nel bel mezzo di una rivoluzione industriale. La Quarta Rivoluzione Industriale, o Industria 4.0, è il passo successivo nella produzione. È la trasformazione digitale della produzione tradizionale e comporta l'aggiunta di automazione, tecnologia intelligente e Internet delle cose (IoT) alle apparecchiature di produzione, dando vita a macchine intelligenti in grado di collaborare, autodiagnosticare i problemi e ripararsi da sole.

L'ASTRI è stata fondata nel 2000 per promuovere la competitività di Hong Kong nei settori tecnologici attraverso la ricerca applicata. Il dipartimento Cyber-Physical Systems di ASTRI si dedica all'utilizzo dell'MBSE per progettare, sintetizzare e convalidare sistemi mission-critical per le fabbriche intelligenti nell'era dell'Industria 4.0. Il dipartimento organizzativo crea soluzioni che aiutano i suoi clienti di produzione a ottimizzare l'intero ciclo di vita dell'ingegneria per ridurre i tempi di commercializzazione, ridurre i costi di sviluppo e migliorare gli standard di qualità.



“Penso che la digitalizzazione sia la parola chiave per abilitare l'Industria 4.0,” afferma il dott. T. John Koo, Director of Cyber-Physical Systems di ASTRI. “Il mondo digitale ha consentito molte grandi creazioni nel dominio delle tecnologie dell'informazione, ma la digitalizzazione per la produzione significa che è tempo di connettere davvero il mondo fisico con quello digitale.”



Tuttavia, mentre l'integrazione della tecnologia digitale nelle apparecchiature di produzione porta molti vantaggi, introduce anche nuove sfide. I produttori non possono permettersi di chiudere una linea di assemblaggio per risolvere un bug del software dell'apparecchiatura o per un problema di rete. L'ASTRI desiderava trovare un modo per accelerare più efficacemente lo sviluppo di apparecchiature intelligenti di cui i clienti del settore manifatturiero hanno bisogno per ottimizzare le operazioni, migliorare la qualità, aumentare la produttività e far fronte all'aumento dei costi di produzione.