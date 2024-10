Il protocollo OpenTelemetry (OTLP) semplifica l'osservabilità acquisendo dati di telemetria come metriche, log e tracce, senza modificare il codice o i metadati.

Metriche: le metriche definiscono una panoramica di alto livello delle prestazioni e della salute del sistema. I team IT, di sviluppo e di gestione aziendale determinano quali metriche sia più utile monitorare per mantenere un livello di prestazioni delle applicazioni che soddisfi gli obiettivi aziendali. Le metriche variano a seconda dei dati che un team ritiene importanti e possono includere il traffico di rete, la latenza e lo storage CPU. Le metriche possono essere utilizzate anche per tracciare modelli e tendenze nelle prestazioni delle applicazioni.

Registri: I log sono una registrazione degli eventi che si verificano all'interno di un componente software o di un'applicazione. I log possono essere creati in base ad aspetti specifici di un componente che i team DevOps desiderano monitorare. Servono come dati storici che possono offrire informazioni generali sulle prestazioni, mostrare quando le soglie impostate vengono superate o visualizzare errori. I registri aiutano a monitorare lo stato di salute generale di un ecosistema applicativo.

Tracce: le tracce offrono una visualizzazione più ridotta delle prestazioni dell'applicazione rispetto ai log e facilitano l'ottimizzazione. Sono anche più mirati dei log e seguono il percorso end-to-end di una singola richiesta via via che si sposta nello stack dell'applicazione. Le tracce consentono agli sviluppatori di individuare il momento esatto in cui si verificano errori o rallentamenti, quanto durano e come influiscono sul percorso dell'utente. Queste informazioni aiutano a gestire i microservizi e a migliorare le prestazioni complessive delle applicazioni.

OTel è in grado di prendere questi tre diversi tipi di dati di telemetria ed esportarli in vari back-end, tra cui Prometheus. Questa funzionalità previene qualsiasi lock-in a livello di fornitore o back-end e consente agli sviluppatori di scegliere gli strumenti di analisi preferiti. OpenTelemetry supporta una gamma di integrazioni con altre piattaforme, tra cui Prometheus, che offrono maggiori opportunità di osservabilità. OTel supporta Java, Python, JavaScript e Go, il che lo rende una soluzione sempre più flessibile. Consente inoltre agli sviluppatori e ai team IT di monitorare le prestazioni da qualsiasi browser web o posizione.

I maggiori punti di forza di OpenTelemetry derivano dalla sua capacità di raccogliere ed esportare costantemente i dati in molte applicazioni e dalla sua standardizzazione del processo di acquisizione dei dati. OTel è un potente strumento per l'osservabilità in sistemi distribuiti e microservizi.