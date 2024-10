Cos'è OpenTelemetry?

La tecnologia OpenTelemetry è in grado di generare, raccogliere, esportare e strumentare i dati di telemetria per analizzare il comportamento e le prestazioni della piattaforma. Gli sviluppatori e gli SRE possono utilizzare OpenTelemetry per raggiungere gli obiettivi aziendali attraverso il suo processo standardizzato di raccolta dei dati di telemetria e consentendo una migliore comprensione dei comportamenti del sistema.

I gruppi IT e i professionisti DevOps devono utilizzare la strumentazione per creare un sistema osservabile nelle applicazioni cloud-native. Il codice della strumentazione di solito variava, il che rendeva difficile per le aziende cambiare i backend. È stato difficile cambiare strumenti in quanto avrebbero dovuto ristrumentare il loro codice e riconfigurare i nuovi agenti per inviare dati di telemetria ai loro nuovi dispositivi.