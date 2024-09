Integrazione con Prometheus

Prometheus è uno strumento di monitoraggio open source che raccoglie metriche da varie fonti e memorizza i dati in un database di serie temporali per l'analisi. Prometheus può monitorare qualsiasi parte dell'applicazione, dal front-end al back-end.

Prometheus fornisce alla piattaforma IBM Turbonomic metriche dettagliate sulle prestazioni dell'infrastruttura di un ambiente, tra cui l'utilizzo della CPU, l'utilizzo della memoria, il traffico di rete e altri indicatori chiave di prestazione. Il software IBM Turbonomic utilizza quindi questi dati per risolvere automaticamente e in modo proattivo i problemi di prestazioni, allocare le risorse in modo da soddisfare le fluttuazioni della domanda e contribuire ad assicurare che tutte le applicazioni funzionino in modo ottimale.