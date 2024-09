Integrazione di Cisco AppDynamics

Cisco AppDynamics è una soluzione per la gestione delle prestazioni delle applicazioni (APM) che fornisce informazioni in tempo reale sulle applicazioni aziendali. La piattaforma IBM® Turbonomic sfrutta le metriche delle applicazioni per prendere decisioni più intelligenti in merito alla gestione delle risorse nell'infrastruttura sottostante. Integrando il software IBM Turbonomic con la tua soluzione APM, puoi trasformare l'osservabilità in azione e contribuire al mantenimento delle prestazioni riducendo al minimo i costi.