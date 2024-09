New Relic è una piattaforma di osservabilità per creare applicazioni migliori. La piattaforma IBM Turbonomic rileva le applicazioni e i database osservati da New Relic, nonché le metriche delle prestazioni associate, e utilizza tali informazioni per prendere decisioni più intelligenti sulle risorse per le VM che supportano tali applicazioni.

Con questa integrazione, la piattaforma IBM Turbonomic supporta le seguenti applicazioni: Java, .NET, Node.js, Python, PHP e GO. Per i database supporta MySQL, MS SQL, OracleDB e MongoDB.