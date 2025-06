Man mano che gli ambienti IT diventano più complessi, gli strumenti di monitoraggio tradizionali perdono terreno. L'ascesa di architetture, microservizi e applicazioni containerizzate cloud-native per il cloud ha creato sistemi altamente interconnessi che richiedono un approccio più completo alla visibilità.

Queste tendenze hanno guidato l'evoluzione dell'osservabilità, una vera e propria disciplina che va oltre il semplice monitoraggio delle metriche per fornire una visione completa del comportamento di un sistema sistema. Correlando i dati di telemetria tra ambienti distribuiti, le soluzioni di osservabilità aiutano i team a identificare le cause principali più velocemente, a risolvere i problemi in modo proattivo e a migliorare l'affidabilità del sistema. Con l'aiuto degli strumenti di osservabilità, un'organizzazione ha aumentato del 70% la disponibilità dei livelli di servizio.

La transizione verso l'osservabilità è guidata anche dalla necessità. Gli strumenti di monitoraggio legacy verranno sostituiti da piattaforme di osservabilità in grado di gestire le esigenze tecnologiche odierne. Per esempio, Tivoli di IBM è in fase di eliminazione e verrà sostituito da Instana, una soluzione di osservabilità di nuova generazione.

Scopriamo come e perché le organizzazioni stanno passando all'osservabilità in questo momento sulla base degli insight di Drew Flowers di IBM, Americas Sales Leader per Instana. Se stai eseguendo attivamente la migrazione o se stai semplicemente valutando le varie opzioni, questa discussione ti aiuterà a chiarire lo stato dell'arte attuale.