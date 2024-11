Lo stack di applicazioni di Türk Telekom include app cloud-native, container e microservizi con interdipendenze altamente complesse. L'utilizzo di IBM Instana Observability offre all'azienda una visibilità rapida, automatizzata e contestualizzata sullo stato di integrità e sulla disponibilità delle sue applicazioni, indipendentemente dalla loro posizione nell'infrastruttura. Instana aiuta Türk Telekom a eseguire diagnosi, ridurre i tempi di risposta, ottimizzare le prestazioni delle applicazioni e accelerare i processi di integrazione e distribuzione. Inoltre, IBM Instana Observability include anche informazioni granulari sugli ambienti containerizzati, un vantaggio particolare per Türk Telekom.

Oggi, Türk Telekom utilizza la soluzione IBM per sfruttare i vantaggi dell'automazione e delle azioni risolutive basate sull'AI per ridurre i workload IT e aumentare la produttività. "Il supporto di Gantek è stato eccezionale e ci ha permesso di adottare e acquisire fiducia nell'utilizzo di IBM Instana in modo rapido e semplice", afferma il portavoce. "Con Instana, abbiamo ridotto i costi di licenza per l'osservabilità del 10% ottenendo al contempo la piena osservabilità da un unico strumento".

Il portavoce conclude: "Di conseguenza, la disponibilità del nostro livello di servizio è aumentata del 70% e i professionisti IT impegnati possono ora concentrarsi su attività più strategiche. In sostanza, ciò significa che possiamo investire più tempo e risorse per soddisfare i nostri clienti".