Cos'è la resilienza dei dati?

È un concetto di progressiva rilevanza, poiché le organizzazioni si trovano ad affrontare un numero crescente di minacce informatiche. Queste stanno diventando sempre più complesse con bande criminali che cercano nuovi modi per bloccare le organizzazioni e/o tenerne in ostaggio i dati attraverso sofisticati attacchi ransomware. Gli attacchi informatici continuano ad aumentare, via via che i criminali esperti in tecnologia scoprono nuovi modi per aggirare le difese esistenti della cybersecurity.

D'altro canto l'attività delittuosa non è l'unica minaccia attiva per la sicurezza dei dati. Anche se gran parte dell'informatica moderna è condotta o ospitata sul cloud, l'integrità dei dati può essere messa a repentaglio quando i server di dati fisici sono esposti a disastri naturali (come le inondazioni), nonché alle interruzioni di corrente che tali disastri spesso innescano. I dati critici possono pure subire danni a causa di errori umani, attraverso la semplice eliminazione di file o pratiche inadeguate nella gestione dei dati.

Ma a prescindere dal modo in cui i dati possono essere estorti, persi o danneggiati, un'organizzazione deve essere pronta a mettere in atto un'adeguata strategia di risposta agli incidenti in ogni momento. Tale strategia dovrebbe mirare a:

Tentare il recupero dei dati persi.

Fornire una difesa più robusta per lo storage dei dati.

Adottare misure adeguate di protezione dei dati.

Ripristinare un'adeguata disponibilità dei dati.

Naturalmente, il momento migliore per stabilire una strategia di questo tipo è quando non è ancora diventata necessaria.