Cos'è il trasporto intelligente?

Ogni giorno, le persone incontrano diversi ostacoli mentre viaggiano verso le loro destinazioni. Stare seduti nel traffico, aspettare che l'autobus arrivi 15 minuti in ritardo, guidare per 30 minuti per trovare un parcheggio: il mondo moderno è pieno di inconvenienti dovuti alle inefficienze dei nostri sistemi di trasporto.
Tuttavia, le auto bloccate e le persone affaticate in attesa dei mezzi pubblici non sono solo un fastidio individuale. Un'infrastruttura di trasporto non ottimale influisce sull'economia, accelera l'impatto ambientale e riduce la qualità complessiva della vita. Far funzionare i trasporti in modo più rapido e per un maggior numero di persone fa perdere il sonno agli urbanisti.
La buona notizia è che le nuove tecnologie e approcci ai sistemi di gestione dei trasporti ci consentono di iniziare ad affrontare questi inconvenienti e apportare altri miglioramenti ai trasporti a valle. La soluzione è il trasporto intelligente.
L'avvento di tecnologie interconnesse come l'Internet of Things (IoT), i veicoli elettrici, la geolocalizzazione e la tecnologia mobile ha permesso di orchestrare il modo in cui persone e merci fluiscono da un luogo all'altro, specialmente nelle aree urbane densamente affollate.
Diverse città globali, tra cui Londra, Parigi, Amsterdam e Rio de Janeiro, hanno investito nei trasporti intelligenti come componente chiave delle loro iniziative di smart city. Ora ci sono università che studiano i casi d'uso del trasporto intelligente (ad esempio, New York University, NJIT e molte altre). Il mondo intero, a quanto pare, è determinato a risolvere i problemi di trasporto e ad aumentare la mobilità perché produce così tanti benefici per i cittadini e l'economia.
Molte città affermano di essere la prima "smart city" al mondo. Sebbene si possa discutere su cosa trasformi esattamente una semplice città in una smart city, non si può negare che l'ascesa di internet e della tecnologia mobile abbia suscitato un interesse diffuso nella costruzione della nuova generazione di città intelligenti.
Ogni volta che una città migliora le sue strutture esistenti per incorporare più tecnologie basate sui dati o connesse, diventa più smart. Esempi di miglioramenti delle smart city, oltre al trasporto intelligente, includono sensori per monitorare la qualità dell'aria e le fluttuazioni di temperatura, la tecnologia IoT negli edifici pubblici per risparmiare energia e la gestione della raccolta dei rifiuti basata sui dati. Ma il gioiello della corona di ogni smart city è il modo in cui il trasporto intelligente può rivoluzionare il funzionamento delle città e il modo in cui le persone si spostano al loro interno.
Conosciuta anche come mobilità intelligente, l'ascesa della raccolta e dell'automazione onnipresenti dei dati ha portato i governi locali ad abbracciare il trasporto intelligente. È reso possibile dal fatto che praticamente ogni cittadino e pendolare ha uno smartphone in grado di trasmettere e ricevere messaggi e dati.
Inoltre, non è mai stato così facile ed economico creare reti Wi-Fi pubbliche, creando molte nuove opportunità per i governi che possono implementare iniziative di trasporto intelligenti.
Il trasporto intelligente di solito include partnership tra pubblico e privato che possono influire positivamente su diverse questioni relative ai trasporti, come l'inquinamento derivante dalle emissioni delle auto, la congestione e l'importanza del trasporto pubblico per i bisognosi e gli anziani.
Diverse soluzioni di trasporto intelligenti esistono da tempo, ad esempio, un dipartimento dei trasporti della città che fornisce dati sugli arrivi in tempo reale di autobus e treni, la riscossione elettronica dei pedaggi, il bike sharing, la tariffazione dinamica delle auto che entrano in città e le smart card per i trasporti pubblici. Ma diverse tecnologie eterogenee non costituiscono un sistema di trasporto intelligente. Richiede una strategia completa e diverse tecnologie intelligenti che funzionino in tandem.
Il trasporto intelligente aiuta a allocare meglio le risorse in modo che le città possano fare di più con meno ed evitare inutili consumi di energia e costi delle risorse.
Le città e le nazioni che danno priorità al trasporto intelligente offrono un'esperienza di vita più inclusiva ed equa a tutti i loro cittadini.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di trasporto intelligente e di come possono apportare benefici a una città:
Ogni conducente sa cosa vuol dire cercare un parcheggio per 30 minuti o più, convinti che ogni posto libero sia occupato subito prima di arrivarci. È un problema irritante che ha una soluzione ovvia: aggiungere sensori ai parcheggi. In questo modo, i conducenti possono trovare un posto libero in anticipo e utilizzare i loro smartphone e/o dashboard per recarsi direttamente sul posto, invece di vagare senza meta.
Molti dipartimenti dei trasporti locali e nazionali stanno ora trasmettendo aggiornamenti degli orari del trasporto di massa in tempo reale e interruzioni di manutenzione attraverso sistemi di controllo centralizzati. I cittadini e i pendolari possono accedere a queste informazioni sui loro smartphone, tablet e computer tramite applicazioni, social media o browser, ma questa dovrebbe essere solo la posta in gioco.
La nuova generazione di sistemi di trasporto intelligenti sarà in grado di comunicare quando è probabile che le parti dei treni o degli autobus si guastino, consentendo agli operatori di mettere fuori servizio i veicoli della flotta per riparare le correzioni prima che si rompano con tanto di passeggeri a bordo. Investire nelle reti di trasporto include anche la costruzione di ferrovie ad alta velocità in grado di trasportare più persone da una destinazione all'altra, migliorando il traffico e l'impatto ambientale delle persone che guidano le automobili.
La congestione del traffico è causata da molti problemi separati, come incidenti stradali, reti stradali rigide, condizioni meteorologiche avverse, crescita della popolazione e infrastrutture scadenti. Sebbene ogni problema abbia una correzione (di vari livelli di complessità), il trasporto intelligente può risolvere tutti questi problemi:
Quanti candidati hanno perso il lavoro dei loro sogni a causa di treni cancellati o in ritardo? Quanto velocemente gli orari stampati alla fermata dell'autobus diventano irrilevanti ogni giorno? In ogni città, migliaia o milioni di persone dipendono quotidianamente dai trasporti pubblici; sono essenziali per gli anziani, per i lavoratori in prima linea e per le persone con disabilità. Fa una grande differenza quando le città possono connettere quei veicoli d'importanza critica a una rete intelligente per garantire che i cittadini abbiano informazioni in tempo reale su quando gli autobus e altri mezzi di trasporto pubblico li preleveranno e li porteranno dove devono andare.
I leader che vogliono rendere le loro città ospitali e attirare i conducenti di auto elettriche devono installare stazioni di ricarica elettriche nelle aree ad alto traffico, dove gli autisti possono fermarsi un po' e sgranchire le gambe o prendere qualcosa da mangiare mentre l'auto si ricarica. Questo non solo fornisce un servizio ai conducenti, ma aiuta anche le aziende della zona ad acquisire nuovi affari. La cosa importante da ricordare sul trasporto intelligente è che stai anche costruendo per il futuro. Sebbene i veicoli autonomi non siano ancora pronti per la distribuzione su larga scala, molti si aspettano che diventino realtà in futuro. Quindi qualsiasi piano di trasporto intelligente significativo prevede piani per il futuro man mano che le tecnologie dei veicoli espandono il modo in cui possiamo spostarci senza l'intervento umano.
Praticamente tutte le principali città hanno incorporato alcune tecnologie di trasporto intelligente nella loro offerta complessiva a cittadini e pendolari, ma ora è il momento di stabilire una strategia olistica di trasporto intelligente che aiuti le persone a raggiungere la loro destinazione in modo più rapido, sicuro e con un minore impatto ambientale. Poiché il movimento del lavoro ibrido consente a un numero maggiore di dipendenti di lavorare nella città che preferiscono, le amministrazioni locali che offrono una città veramente intelligente con un sistema di trasporto intelligente completo saranno in grado di attrarre più residenti a scapito di quelle città che non riescono ad adattarsi.
La buona notizia è che ora esistono soluzioni per aiutare i governi a creare un framework di trasporto intelligente più completo che utilizzi una suite completa di soluzioni per le operazioni, la manutenzione, il monitoraggio, la qualità e l'affidabilità. IBM Maximo aiuta i servizi metropolitani che servono 4,7 miliardi di passeggeri, il 73% degli aeroporti più trafficati e il 75% delle più grandi aziende automobilistiche a trasformare l'intelligenza dei loro sistemi per migliorare la soddisfazione dei clienti e aumentare l'efficienza.
