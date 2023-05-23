Cos'è il trasporto intelligente?

Conosciuta anche come mobilità intelligente, l'ascesa della raccolta e dell'automazione onnipresenti dei dati ha portato i governi locali ad abbracciare il trasporto intelligente. È reso possibile dal fatto che praticamente ogni cittadino e pendolare ha uno smartphone in grado di trasmettere e ricevere messaggi e dati.

Inoltre, non è mai stato così facile ed economico creare reti Wi-Fi pubbliche, creando molte nuove opportunità per i governi che possono implementare iniziative di trasporto intelligenti.

Il trasporto intelligente di solito include partnership tra pubblico e privato che possono influire positivamente su diverse questioni relative ai trasporti, come l'inquinamento derivante dalle emissioni delle auto, la congestione e l'importanza del trasporto pubblico per i bisognosi e gli anziani.

Diverse soluzioni di trasporto intelligenti esistono da tempo, ad esempio, un dipartimento dei trasporti della città che fornisce dati sugli arrivi in tempo reale di autobus e treni, la riscossione elettronica dei pedaggi, il bike sharing, la tariffazione dinamica delle auto che entrano in città e le smart card per i trasporti pubblici. Ma diverse tecnologie eterogenee non costituiscono un sistema di trasporto intelligente. Richiede una strategia completa e diverse tecnologie intelligenti che funzionino in tandem.

Il trasporto intelligente aiuta a allocare meglio le risorse in modo che le città possano fare di più con meno ed evitare inutili consumi di energia e costi delle risorse.

Le città e le nazioni che danno priorità al trasporto intelligente offrono un'esperienza di vita più inclusiva ed equa a tutti i loro cittadini.