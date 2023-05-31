Cos'è il tracciamento distribuito?

Ora che ha un'idea di cosa sia il tracciamento distribuito, approfondiamo come funziona. A differenza di un'applicazione monolitica, gli ambienti di microservizi vengono eseguiti su back-end distribuiti, cosa che più difficile tenere traccia di un percorso di richiesta completo. Fortunatamente, il tracciamento distribuito può seguire le azioni dell'utente in ogni fase del percorso e monitorare l'impatto dell'applicazione dal front-end al back-end.
Il tracciamento distribuito inizia con la strumentazione della sua architettura di microservizi. Può utilizzare strumenti open source come OpenTelemetry per iniziare il processo di raccolta della strumentazione e della telemetria.
Successivamente, gli sviluppatori devono implementare il codice nei servizi per tracciare i dati e assegnare identificatori univoci a ciascuna transazione. Il contesto di traccia codificato passa da un server all'altro nell'intero ambiente dell'applicazione. Gli identificatori associati al percorso della transazione offrono visibilità sull'esperienza del cliente.
Gli strumenti di tracciamento distribuito tracciano ogni attività o segmento dopo essere stato attivati da un evento mentre attraversa un server. Man mano che viene raccolto un intervallo, viene spostato a quello successivo e così via. Questi intervalli solitamente iniziano con un intervallo principale e passano agli intervalli secondari.
Il tuo strumento mette in ordine queste azioni e raccoglie metriche pertinenti come attributi personalizzati, timestamp e metadati. Di solito, uno strumento di tracciamento distribuito aiuta a visualizzare questi dati in un grafico a fiamme o in un formato di visualizzazione a cascata. Questi grafici aiutano gli ingegneri a interpretare quali parti di un sistema distribuito presentano colli di bottiglia, rallentamenti o problemi di prestazioni.
Infine, occorrerà combinare lo strumento di tracciamento distribuito con una piattaforma di observability per ottenere un monitoraggio end-to-end dell'applicazione. L'inclusione di una piattaforma come Instana aiuterà a estrarre ed elaborare i dati in modo da poter fare i passi successivi giusti per risolvere qualsiasi errore dell'applicazione.