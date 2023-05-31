Cos'è il tracciamento distribuito?

OpenCensus: OpenCensus è stato creato da Google sulla base del suo sistema di tracciamento interno. Alla fine è stato reso open source ed è diventato disponibile in librerie multilingue. Può raccogliere e trasferire dati su piattaforme backend per facilitare il debug ma purtroppo non dispone di un'API per incorporare il software nel codice. Questa limitazione è uno dei motivi principali per cui OpenCensus e OpenTracing sono stati combinati dalla Cloud Native Computing Foundation (CNCF) per creare OpenTelemetry.