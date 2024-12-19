Che cos'è gRPC?

RPC, o Remote Procedure Call, è un modello di comunicazione per l'interazione client/server che consente alle chiamate remote di apparire e funzionare come chiamate locali. È una tecnica più antica, risalente concettualmente agli anni '70, le cui applicazioni iniziali si sono viste in progetti informatici pionieristici come ARPANET e Xerox PARC.

In una RPC, il client interagisce con una rappresentazione del server che sembra locale ma che in realtà è un intermediario. Questo intermediario viene comunemente definito stub, e gestisce il marshalling e l'unmarshalling dei dati (cioè converte i dati in un formato adatto per la trasmissione e riconvertire i risultati ricevuti dal server nel formato originale). Poiché si tratta di uno stile architettonico per la comunicazione client/server, è comunemente utilizzato nella progettazione delle API.

Esistono molti tipi diversi di framework RPC, tra cui XML-RPC e JSON-RPC. Queste implementazioni, risalenti agli anni '90 e 2000, utilizzano HTTP come protocollo di trasporto, differiscono principalmente nel tipo di formato e hanno dimostrato i punti di forza di RPC: hanno semplificato lo sviluppo, astratto le complessità delle comunicazioni di rete, sono leggere, relativamente semplici da usare e sono leggibili dall'uomo.

Tuttavia, molti ambienti moderni, e in particolare quelli che utilizzano architetture di microservizi, ambienti poliglotti e sistemi con carichi di dati elevati, richiedono un framework più veloce e ad alte prestazioni per connettere le applicazioni distribuite. Idealmente, questo framework facilita un trasferimento di dati più efficiente e in tempo reale tra servizi in esecuzione in ambienti e data center diversi.

gRPC è stato sviluppato per soddisfare questa esigenza, offrendo bassa latenza e alto rendimento attraverso la serializzazione dei dati e il suo utilizzo del protocollo HTTP/2, funzionalità di streaming bidirezionale, generazione di codice e altro ancora.

gRPC è stato inizialmente rilasciato nel 2015, lo stesso anno del rilascio di HTTP/2. Risolve i limiti delle vecchie implementazioni RPC principalmente attraverso l'uso di Protocol Buffers, o Protobuf, il suo linguaggio di definizione dell'interfaccia (IDL). Protobuf serializza e codifica i dati strutturati in formato binario, rendendoli più compatti, consentendo una trasmissione più rapida e prestazioni più elevate.

Protobuf consente inoltre di modificare i campi dati senza interrompere il codice. Ciò consente di ridurre gli errori e di consentire la condivisione e l'elaborazione dei dati in tempo reale. Queste caratteristiche rendono le API create con gRPC una valida opzione per ambienti moderni e distribuiti, architetture di microservizi, applicazioni di streaming e per connettere sistemi e dispositivi Internet of Things.

Se gRPC stesse per "Google Remote Procedure Call", l'acronimo avrebbe senso, ma il team gRPC di grpc.io afferma sfacciatamente che sta per "gRPC Remote Procedure Call". Il suo GitHub spiega che la "g" ha un significato diverso a ogni versione (che va da "gregario" a "goose" a "Guadalupe River Park Conservancy"). In ogni caso, Google ha sviluppato gRPC e lo ha rilasciato come progetto open source nel 2015.

